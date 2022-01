NBA : Embiid et Paul élus joueurs de la semaine

NBA Players of the Week for Week 15.

West: Chris Paul (@Suns)

East: Joel Embiid (@sixers) pic.twitter.com/gEhGTmYnFq



— NBA (@NBA) January 31, 2022

Chris Paul porte les Suns

Elu meilleur joueur du mois de décembre, Joel Embiid n’a pas encore été joueur de la semaine en NBA cette saison. C’est désormais chose faite. Le pivot camerounais s’est vu attribuer ce titre honorifique ce lundi pour la Conférence Est. Le Camerounais de 27 ans a encore régalé cette semaine avec Philadelphia. Les 76ers ont remporté leurs trois matchs, contre New Orleans, les Lakers et Sacramento,Grâce aux énormes performances de leur superstar, les 76ers sont désormais troisièmes de la Conférence Est, à un match et demi du leader, Miami. Cela faisait un an, presque jour pour jour, que Joel Embiid n’avait plus été élu meilleur joueur de la semaine. C’est la sixième fois qu’il reçoit cette récompense, la première étant arrivée il y a cinq ans.Du côté de la Conférence Ouest, c’est Chris Paul qui est élu joueur de la semaine. Au sein d’une équipe de Phoenix inarrêtable, qui reste sur une série de dix victoires de suite et caracole en tête du classement (3,5 matchs d’avance sur Golden State, deuxième), le meneur a contribué aux quatre succès de la semaine (deux contre Utah, un contre Minnesota, un contre San Antonio)C’est la quatorzième fois depuis février 2006 que le meneur de 37 ans est élu joueur de la semaine, mais cela ne lui était plus arrivé depuis décembre 2017, lorsqu’il portait le maillot de Houston.