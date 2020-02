NBA : Embiid et Beal flambent, Gobert déchante

Plus d'infos à venir



NBA - SAISON REGULIERE

Lundi 24 Février 2020

Washington Wizards - Milwaukee Bucks : 134-137 (ap)

>>> Stats de Ian Mahinmi (WAS) : 25 minutes, 10 points (4 sur 6 aux tirs, dont 0 sur 2 à trois points), 5 rebonds, 1 passe, 1 interception, 4 fautes



Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks : 129-112

Cleveland Cavaliers - Miami Heat : 125-119 (ap)

Brooklyn Nets - Orlando Magic : 113-115

>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 15 minutes, 3 points (1 sur 4 aux tirs, dont 1 sur 2 à trois points), 6 rebonds, 1 passe, 2 fautes

>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 31 minutes, 21 points (8 sur 16 aux tirs, dont 3 sur 8 à trois points), 1 rebond, 4 passes, 1 faute



Houston Rockets - New York Knicks : 123-112

>>> Frank Ntilikina (NYK) n'a pas joué



Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves : 139-123

Utah Jazz - Phoenix Suns : 111-131

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 37 minutes, 13 points (3 sur 5 aux tirs), 8 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 contre, 1 ballon perdu, 3 fautes

>>> Stats d'Elie Okobo (PHO) : 11 minutes, 0 point (0 sur 2 aux tirs), 3 rebonds, 3 ballons perdus



Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies : 124-97