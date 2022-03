NBA : Durant offre le derby aux Nets, les Clippers et Dallas s'imposent à l'extérieur

Ice in his veins.

Les Mavericks et les Clippers voyagent bien

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 13 mars 2022

Face à un tel Kevin Durant, les Knicks n'ont rien pu faire. Ce dimanche soir, au Barclays Center,Privée notamment de Kyrie Irving et de Ben Simmons, l'équipe de Steve Nash a pu compter sur son numéro 7 pour signer un troisième succès de suite. Auteur de 53 points (à 51 % au tir), 6 rebonds et 9 passes devant son public, "KD" a tout simplement été injouable et a écœuré Evan Fournier (25 points) et les siens. Dans un derby serré jusqu'au bout, ce sont donc les Nets qui ont eu le dernier mot, grâce notamment à la bonne prestation d'Andre Drummond (18 points et 10 rebonds), alors que Julius Randle (26 points) et R.J. Barrett (24 points) se sont illustrés pour les Knicks. Avec désormais 35 victoires en 68 matchs,, les Cleveland Cavaliers étant toujours à leur portée.Dans les autres rencontres du soir, avantage aux franchises de l'Ouest face à celles de l'Est.Si l'équipe de Jayson Tatum (21 points et 11 rebonds) a bien débuté, les Texans ont renversé les choses lors du troisième quart-temps remporté 38-26. Derrière, Luka Doncic (26 points, 8 rebonds et 8 passes) et ses coéquipiers ont tenu et remportent un beau succès loin de leurs bases, qui leur permet de se rapprocher du top 4 de leur Conférence.Si Cade Cunningham a frôlé le triple-double (23 points, 9 rebonds et 10 passes) pour les locaux, Marcus Morris (31 points et 7 rebonds) a également fait forte impression au Little Caesars Arena. Les joueurs de Tyronn Lue restent donc au 8eme rang à l'Ouest et comptent un retard encore conséquent sur les Denver Nuggets (6emes).- New York Knicks : 110-107Detroit Pistons -: 102-106Boston Celtics -: 92-95Orlando Magic - Philadelphie SixersAtlanta Hawks - Indiana PacersNew Orleans Pelicans - Houston RocketsOklahoma City Thunder - Memphis GrizzliesPhoenix Suns - Los Angeles Lakers