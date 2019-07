NBA - Durant et Irving filent aux Nets !

Tout va très vite en football. Tout va encore plus vite en NBA. Samedi, on apprenait que Kevin Durant se voyait jouer avec Kawhi Leonard chez les Clippers ou chez les Knicks. Dès la première minute de la free agency dimanche, "KD" a fait taire les rumeurs en offrant enfin du concret: c’est bien à New York qu’il s’engage, mais de l’autre côté du pont de Brooklyn, chez les Nets ! Le revirement de situation est aussi brutal que monstrueux à l’échelle de la Ligue nord-américaine. Et le pactole est absolument gigantesque pour l’autre franchise de NY.

Car une autre information, révélée samedi, se confirme: Kyrie Irving s’engage également avec Brooklyn ! Et respirez bien, DeAndre Jordan aussi, un des meilleurs amis de "KD" ! On s’arrête là pour le moment, mais c’est déjà pas mal. ESPN parle de deux contrats de quatre ans pour Durant et Kyrie Irving, respectivement à 164 millions de dollars pour la désormais ancienne star des Warriors et à 141 millions pour le meneur des Celtics (qui laisse lui sa place à Kemba Walker, en provenance de Charlotte), d’après des sources internes à la NBA.

Une marmite de potion pour l'Est et le basket à New York

Samedi, on lisait enfin que D’Angelo Russell allait être libéré pour faire de la place budgétaire à Kyrie Irving, mais on était donc bien loin de penser que Durant suivrait. Tout s’est enflammé quelques heures, voire même quelques dizaines de minutes, avant l’annonce de "KD" programmée sur Instagram quelques minutes après minuit, heure française. Soit le début officiel de la free agency. C'est la seule officialisation stricte après même pas une demi-heure d'ouverture du marché, mais tout devrait suivre très rapidement dans un grand jeu de dominos.

Un contrat maximum avec les Nets le 6 juillet

"Durant confirme qu'il signera un contrat maximum avec les Brooklyn Nets le 6 juillet", soit le premier jour possible pour la signature des contrats en bonne et due forme. Rappelons bien sûr que Durant n’est pas tout près de rejouer, après sa rupture du tendon d’Achille lors du match 5 des finales. Il n’empêche, c’est un tremblement de terre qui redessine totalement le paysage de la NBA. Comme une marmite bien pleine de potion magique, d’un seul coup, pour la conférence Est et le basket à New York ! Enfin, cette information est de nature à en renforcer une autre encore à l’état de rumeur: Kawhi Leonard, qui ne jouera donc pas avec Durant, pense plus que jamais à rejoindre LeBron James et Anthony Davis aux Lakers. Qu’il semble déjà loin, le titre des Raptors…