NBA : Durant et Harden vont être consultés sur le sort d'Irving

La direction du club doit organiser une réunion en présence de Kevin Durant et James Harden. Ensemble, ils devront choisir si oui ou non ils autorisent Irving à ne participer qu'aux matches à l'extérieur cette saison, soit la moitié des rencontres. Alors que 95% des joueurs de la NBA sont vaccinés à huit jours de la reprise, Irving refuse toujours de s'y soumettre. La ligue a instauré un protocole sanitaire très restrictif pour les non-vaccinés et décidé que ceux qui manqueraient des matches pour cette raison verraient leur salaire réduit.

Si le meneur a vu son interdiction de s'entraîner levée vendredi, en raison du caractère privé du bâtiment d'entraînement des Nets, la mairie de New York lui refuse néanmoins toujours le droit de jouer au Barclays Center, la salle où évolue le club. Plus tôt dans la même journée, la légende Michael Jordan s'est positionnée en faveur du protocole mis en place par la NBA pour les non-vaccinés. "Je suis à l'unisson avec la ligue. Tout le monde a donné son avis sur les vaccins. Moi je crois fermement en la science", a-t-il expliqué lors d'une interview sur la chaîne américaine NBC. "Je vais m'en tenir à ça, et j'espère que chacun suivra les règles".