NBA : Du lourd au Hall of Fame 2020

Qui rejoindra le Basketball Hall of Fame de Springfield (Massachussets) en avril prochain ? Un peu de patience avant de le savoir, mais la « Classe 2020 » promet d’être assez exceptionnelle. La liste des 50 nommés a été dévoilée jeudi, et parmi les noms prestigieux, on retrouve notamment Kobe Bryant (41 ans), Tim Duncan (43 ans), Kevin Garnett (43 ans) ou encore Chris Bosh (35 ans). Des joueurs marquants des année 2000. A eux quatre, ils comptent pas moins de treize titres de champions NBA (cinq pour Bryant avec les Lakers, cinq pour Duncan avec San Antonio, un pour Garnett avec Boston et deux pour Chris Bosh avec Miami) et 58 sélections au All-Star Game (dix-huit pour Bryan, quinze pour Duncan et Garnett et dix pour Bosh) !

Parmi les autres nommés, on retrouve également Shawn Marion (pour la première fois), Chauncey Billups, Ben Wallace ou encore Chris Webber (pour la deuxième fois). La liste des finalistes sera annoncée pendant le All-Star Week-end à Chicago (14-16 février) et les Hall of Famers seront dévoilés pendant le Final Four du championnat NCAA, qui se déroulera du 4 au 6 avril à Atlanta.