NBA - Draft 2021 : Rubio, Shamet, A.Holiday... Parce qu'il n'y a pas eu que le trade de Westbrook aux Lakers cette nuit...

Il se passe toujours quelque chose dans la ville du cinéma. Et si les Lakers devaient se contenter du 22eme choix du premier tour avant le début de cette Draft 2021, ils ont malgré tout fait la sensation en signant le trade de la nuit. Exit Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pop et Montrezl Harrell ainsi que leur 22eme choix de la nuit et bienvenue au MVP 2017 Russell Westbrook, qui quitte les Washington Wizards. Un nouveau "Big Three" débarque donc du côté de la Cité des Anges, où LeBron James, déjà épaulé par Anthony Davis, sera désormais accompagné également du roi du triple-double.

De quoi promettre du spectacle sur le parquet du Staples Center. Toutefois, le premier trade de la nuit n'a pas concerné Westbrook mais Ricky Rubio. Auteur de 26 points face aux Argentins jeudi (son record en sélection) le meneur de la sélection espagnole et ex-meneur des Wolves, où il a passé deux saisons, a appris ensuite qu'il retrouverait son ancien partenaire chez les Wolves Kevin Love. Rubio rejoint en effet Cleveland et les Cavaliers en échange de Taurean Prince, qui fait, lui, le chemin inverse.

TRADE: The Cleveland Cavaliers are acquiring Minnesota Timberwolves G Ricky Rubio, a 2022 second-round pick and cash for Taurean Prince, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 29, 2021

Devin Booker mieux entouré

Toujours au rayon transferts,. Après avoir récupéré le 22eme choix de la draft des Lakers, Washington, quant à lui, avait décidé de parier sur Isaiah Jackson, l’intérieur de Kentucky, mais c’est finalement dans l’Indiana qu'évoluera le rookie de 2m19, Washington ayant finalement choisi de l'expédier chez les Pacers, en échange de Aaron Holiday. Le petit frère de Jrue Holiday fraîchement sacré champion NBA avec les Bucks tentera d'aider Bradley Beal à ne pas se sentir trop seul du côté de Washington.