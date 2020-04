Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kill(ian) HaYes 🧘🏽‍♂️ (@iam_killian) le 27 Mars 2020 à 9 :00 PDT



Régulièrement annoncés dans lede la prochaine draft,etpourraient entrer dans l’histoire du basket français à cette occasion. Car jamais deux joueurs tricolores n’ont été draftés aussi haut la même année. Et Hayes, plus que Maledon à en croire les dernières tendances , a aussi l’occasion de devenir. CBS Sports l’annonce même dans le Top 3, alors que le record en la matière appartient depuis 2018 à Frank Ntilikina, retenu en 8choix par les Knicks, devant Joakim Noah (9en 2007 par les Bulls).





Et si, au-delà du contrat garanti offert aux 24 premiers, ce choix de draft n’est pas forcément un gage de réussite, il traduit tout de même le fort intérêt suscité par les deux meneurs de 18 ans. Qui, au contraire de leurs concurrents américains, évoluent déjà chez les professionnels, et ont débuté dans l’élite française en 2017. Après avoir enrichi, ensemble, leur palmarès dans les sélections de jeunes (Champions d’Europe U16 en 2017, avec le titre de MVP pour Hayes, et vice-champions du monde U17 l’année suivante). Le tout sous le regard de scouts NBA qui les suivent depuis plusieurs années.

Aujourd’hui, Hayes, passé l’été dernier de Cholet à Ulm (Allemagne), alors que Maledon évolue lui toujours à l’ASVEL, se dit "très excité" à l’évocation de cette draft, mais admet être "complètement dans le flou" sur la suite des événements.





Initialement programmée le 25 juin, on ne sait toujours pas si elle pourra se dérouler à cette date. Pour les propriétaires, la draft 2020 ne doit pas avoir lieu avant le mois d’août, rapporte ESPN. En manque d’informations sur les joueurs qui pourraient intéresser leurs franchises en raison de la crise sanitaire, qui a interrompu la saison NCAA comme celle des championnats européens, ils souhaiteraient que cette draft soit repoussée.

Et elle pourrait même l’être de plusieurs mois si, comme ESPN l’affirme encore, la volonté de la NBA est de clôturer cet exercice avant le Labor Day, la fête du travail américaine, le premier lundi de septembre.