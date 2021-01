NBA : Doncic vient à bout de Jokic

A l'Ouest, rien de nouveau. En effet, sur le parquet de la Ball Arena, Nikola Jokic et Luka Doncic ont livré des prestations hors normes et ont donc encore une fois prouvé leur immense talent, lors de la victoire en prolongation de Dallas à Denver (117-124). Car si les Mavericks sont allés décrocher leur 4eme succès de la saison face aux Nuggets dans le Colorado, c'est surtout le duel entre les deux hommes qui ressort ce vendredi matin. Une sorte de match dans le match qui était forcément attendu en début de partie. Et force est de constater que le Serbe et le Slovène n'ont pas déçu, bien au contraire.



C'est notamment dans le « money time » que les deux stars européennes se sont illustrées. Par sa capacité à obtenir des fautes, le pivot de Denver a été primordial pour arracher la prolongation pour son équipe, lui qui a marqué 17 points dans le dernier quart-temps et le panier de l'égalisation à 109-109 à deux secondes de la fin. Tout aussi présent, le meneur de Dallas a, lui, inscrit 9 des 15 points des Texans lors de la prolongation.

Rendez-vous le 26 janvier pour la revanche

Au final, Jokic a terminé avec 38 points, à 14 sur 31 aux tirs, 11 rebonds et 4 passes décisives en 41 minutes, quand Doncic en était à 38 points également, à 13 sur 22, 9 rebonds, 13 passes, 4 interceptions... mais également 8 ballons perdus en 43 minutes. Bien aidé par Josh Richardson (14 points), Dorian Finney-Smith (14), Boban Marjanovic (12) et Tim Hardaway Jr (11), l'ancien du Real Madrid pouvait alors avoir le sourire à la fin de la rencontre au moment de revenir sur sa prestation.



« Je pense que ma défense progresse match après match et c’est ce que je m’efforce de faire. J’essaie de jouer le plus dur possible, afin que personne ne puisse m’attaquer facilement. (...) La fin de match ? Comme je l’ai déjà dit lors de ces deux dernières saisons, nous allons apprendre de ces choses-là. Je dois me comporter en leader dans ces moments-là. Et je trouve qu’aujourd’hui nous avons été plutôt bons à ce niveau », reconnaissait notamment le numéro 77 des Mavericks, face à la presse. Pour Jokic, il aura l'occasion de se rattraper le 26 janvier prochain à l'American Airlines Center.