NBA : Doncic toujours plus haut, toujours plus fort

Et dire qu'il était incertain pour cette rencontre... Touché à la cheville gauche lors du match 3 contre les Los Angeles Clippers, Luka Doncic a finalement bien tenu sa place dimanche soir. Mieux, le Slovène a été absolument monstrueux et a permis à Dallas de revenir à égalité (2-2) de cette série du 1er tour des playoffs en NBA. Déjà très bon lors de ses trois premières sorties avec les Mavericks pour ses débuts dans l'exercice, l'ancien du Real Madrid a fait encore plus fort au Walt Disney World Resort, avec un nouveau triple-double à la clef. Avec 43 points (à 18 sur 31 aux tirs, dont 4 sur 10 à trois points), 17 rebonds et 13 passes décisives, Doncic a parfaitement fait oublier l'absence de son compère Kristaps Porzingis lors de la victoire des siens en prolongation (135-133). Et comme si cela ne suffisait pas, c'est lui qui a inscrit le panier à trois points pour la gagne au buzzer !

« Son match vient d’une autre planète »

Face à une telle performance, les adjectifs vont finir par manquer pour parler du jeune Slovène (21 ans), tout simplement intenable dans la bulle d'Orlando. En effet, avec cette ligne de statistiques, il rejoint un cercle très fermé de désormais trois joueurs, avec Oscar Robertson (1963) et Charles Barkley (1993), à avoir marqué au moins 40 points et fait plus de 15 rebonds et 10 passes lors d'un match de playoffs. Forcément, les autres acteurs de la rencontre n'ont pu que s'incliner face à Doncic. « C’est le niveau au-dessus de ce que la plupart des gens voient. Son match vient d’une autre planète. On sait que le gamin a le goût du spectaculaire. C’est quelqu’un qui vit pour ce genre de moment », s'extasiait Rick Carlisle, son entraîneur, à l'issue du match en conférence de presse.

« Je n’étais évidemment pas à 100 %... »

« Les très grands joueurs réalisent de très grandes actions. C’est un très grand joueur et il l’avait déjà prouvé dans ce championnat », confiait pour sa part Trey Burke, son coéquipier. « C’est juste quelque chose d’unique, et c’est l’une des meilleures sensations que j’ai ressentie en tant que joueur. Je ne peux pas expliquer ce que j’ai ressenti. Non seulement lorsque le ballon est rentré, mais aussi lorsque toute l’équipe m’a foncé dessus », expliquait finalement l'intéressé, qui n'a pas oublié de remercier le staff médical des Mavs. « Je n’étais évidemment pas à 100 %, mais je pense que j’étais bien », rajoutait-il. Qu'est-ce que ça aurait été si Doncic avait été en pleine possession de ses moyens...