NBA : Doncic - Porzingis, un duo européen qui marche fort !

Ce n'était pourtant que la première année de leur duo. Cette saison de NBA, avant qu'elle ne soit interrompue le 11 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus, le Slovène Luka Doncic et le Letton Kristaps Porzingis, visiblement débarrassé de ses pépins physiques des saisons précédentes, ont marché sur l'eau, depuis leur première rencontre disputée sous le même maillot, le 24 octobre dernier.

Une paire explosive dont a grandement su profiter leur franchise, à savoir Dallas. Avant l'arrêt de la prestigieuse Ligue, les Mavericks, basés dans l'État du Texas, occupaient la septième place du classement de la conférence Ouest, forts de leur bilan de 40 victoires pour 27 défaites.



L'après Nowitzki s'annonce radieux

Alors que Doncic (21 ans, 2,01m), qui a loupé treize rencontres, tournait à 28,7 points, 9,3 rebonds et 8,7 passes décisives, en moyenne, par match, Porzingis (24 ans, 2,21m), qui en a manqué seize, en était à 19,2 points, 9,5 rebonds et 2,1 contres. Même si, pour le moment, ce duo n'a donc pas pu être jugé sur une saison entière, Dallas, qui était ainsi en bonne position pour disputer les Playoffs, semble bel et bien avoir parfaitement négocié l'après-Nowitzki.



Pourtant, le 15 décembre dernier, la saison des Mavericks a bien failli basculer, lorsque leur meneur slovène, qui restait alors sur deux mois à un niveau exceptionnel, s'était alors blessé à une cheville, lors d'une rencontre de saison régulière contre le Miami Heat, au bout de seulement deux petites minutes de jeu.

Si Porzingis avait alors tenté de faire le job, les Mavs n'avaient finalement pas trop tardé avant de récupérer leur star. Une association véritablement devenue indispensable qui s'était alors vite recomposée. Même si la saison 2019-20 n'a donc pas (encore) pu aller à son terme et si les deux hommes n'ont joué « que » six mois ensemble, nul doute que Dallas détient là un duo du futur. De là à viser le titre d'ici quelques années ?