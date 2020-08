NBA : Doncic fait plus fort que Jabbar !

Et dire qu’il a passé une bonne partie du match sur le banc... Handicapé par les fautes, Luka Doncic n’a pu jouer que 28 minutes mercredi soir lors du deuxième match de la série du premier tour des play-offs de la conférence Ouest face aux Clippers. Suffisamment pour inscrire 28 points, avec une belle réussite derrière l’arc (4/7), assortis de 8 rebonds, 7 passes et d’une seule balle perdue. Deux jours auparavant, il en avait marqué 42 pour le premier match de play-off de sa carrière, ce qu’aucun joueur n’avait jamais réussi à faire. Et l’ancien Madrilène s’est offert un nouveau record mercredi.



En inscrivant 70 points lors de ses deux premiers matchs de play-offs, il est devenu le premier joueur à accomplir une telle performance dans l’histoire de la NBA depuis sa fusion avec l’ABA. De quoi lui permettre de dépasser Kareem Abdul-Jabbar (69 points), Chris Paul (67) ou encore Bob Lanier (65). Seul George Mikan (75 points en 1949) a fait mieux. Et, à deux rebonds et trois passes près, il a bien failli signer un autre record, en devenant le premier joueur de l’histoire des Mavericks à réussir un triple-double en play-offs. Mais le prodige slovène de 21 ans jure n’avoir que faire de ces records. "Le plus important, c’est de gagner les matchs", a-t-il ainsi réagi.

Doncic : "Plus que trois matchs à gagner"

Un match que les Texans, qui avaient déjà failli créer la surprise lundi avant que l’expulsion contestée de Kristaps Porzingis ne change la donne, ont largement mérité de gagner (127-114), et d’égaliser dans cette série. Même si Doncic a surtout dû se muer en supporter après la pause, et cette cinquième faute infligée au début du dernier quart. "J’ai été frustré pendant 15 secondes. Mais je me suis vite reconcentré pour soutenir mes coéquipiers. Ils ont vraiment fait du super boulot", a-t-il commenté.



Et c’est le banc des Mavs, emmené par Trey Burke (16 points), Seth Curry (15 points) et Boban Marjanovic (13 points), qui a donc fait la différence face aux Clippers d’un Kawhi Leonard (35 points) bien trop seul, avec un Paul George en panne de réussite (14 points à 4/17). "On n’a plus que trois matchs à gagner. Et bien sûr qu’on peut remporter cette série. Si vous n’y croyez pas, vous n’avez rien à faire là", a conclu un Doncic qui s’affirme de plus en plus dans son rôle de leader. Et qui compte bien renverser les Angenelos.

Le résumé du match