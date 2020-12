NBA : Dix joueurs à suivre en 2021

En NBA, il y a encore plus de stars en devenir que de vedettes affirmées. Et le trophée de MIP est là pour les récompenser. Les performances les plus folles ne sont pas toujours réalisées par les potentiels MVP et c'est ce qui rend la NBA si excitante. Cette saison encore de nombreux joueurs sont susceptibles de réaliser des coups d'éclat. Voici une liste non-exhaustive des dix joueurs à surveiller de très près.



OG Anunoby (Toronto)



A seulement 23 ans, OG Anunoby s'est imposé comme un des cadres des Raptors. A Toronto, l'ailier tournait à 10,6 points et 5,3 rebonds par match l'an passé. Assez pour avoir la confiance de sa franchise qui vient de le prolonger pour 72 millions sur quatre ans. Maintenant que son avenir est sécurisé, il va pouvoir exploiter tout son potentiel et briller dès maintenant. Dans la bulle, on se souvient de son incroyable shoot au buzzer du match 3 face à Boston.



DeAndre Ayton (Phoenix)



L'heure de la confirmation est arrivée pour DeAndre Ayton. Si le premier choix de la draft 2018 n'a pas toujours été exempt de tout reproche, il semble sur la bonne voie. Le pivot a bouclé la saison 2019-2020 avec un double-double de moyenne : 18,2 points, 11,5 rebonds. Avec l'arrivée de Chris Paul à Phoenix, il va pouvoir s'éclater sur les pick and roll. Les ambitions des Suns vont notamment dépendre de l'intérieur et de son implication défensive. Dans l'Arizona, le très attendu Devin Booker et le surprenant Mikal Bridges seront aussi attendus.



Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City)



Si Oklahoma City a atteint les play-offs l'an passé, c'est notamment grâce à Shai Gilgeous-Alexander. Avec ses 19 points, 5,9 rebonds et 3,3 passes décisives par match, le Canadien a été une des révélations de la saison 2019-2020. Régulier, il a porté le Thunder tout au long de l'année. Avec le départ de Chris Paul, il va être le seul leader d'une franchise qui va encore tenter de surprendre. « Nous avons en quelque sorte fait de la place à Shai pour qu’il puisse développer son jeu, qu’il soit tout le temps en possession du ballon. Nous avons énormément confiance en lui » a annoncé Sam Presti, le GM d'OKC lors de la pré-saison.



Tyler Herro (Miami)



13eme choix de la draft 2019, Tyler Herro a été sensationnel pour sa première saison en NBA. L'arrière a été un des principaux atouts du Miami Heat. En finale face aux Lakers, le joueur de 20 ans a joué 34,5 minutes par match. Un bon moyen de le responsabiliser et de récompenser son incroyable saison rookie. Avec 13,5 points, 4,1 rebonds et 2,2 passes décisives, il s'est fait une place dans le cinq floridien. Un rôle qu'il va conserver pour l'année à venir.



Kelly Oubre Jr. (Golden State)



Parfois irrégulier, Kelly Oubre Jr. va devoir prendre de l'épaisseur à Golden State. Avec la blessure de Klay Thompson, le joueur arrivé de Phoenix durant l'été va avoir un vrai rôle à jouer. L'ailier cumulait 18,7 points, 6,4 rebonds et 1,5 passe décisive par match l'an passé. Chez les Warriors, il va devoir faire encore mieux pour devenir la deuxième arme offensive d'une équipe motivée à revenir au premier plan.



Michael Porter Jr. (Denver)



Michael Porter Jr. a été une des révélations de la bulle. Il va maintenant devoir confirmer sur la longueur d'une saison. A Orlando, l'ailier des Nuggets a réalisé quelques grosses performances offensives : 37 points contre Oklahoma ou 28 face à Utah au premier tour des play-offs. Le 14eme choix de la draft 2018 a un énorme potentiel. A lui de l'utiliser correctement, même si c'est en sortie de banc. Dans le jeune effectif de Denver, il pourrait avoir un rôle de sixième homme très intéressant. Un peu plus en avance et titulaire à la mène, Jamal Murray aura aussi son mot à dire



Domantas Sabonis (Indiana)



En toute discrétion, Domantas Sabonis s'affirme comme un des meilleurs intérieurs de la NBA. Le Lituanien a été sélectionné au All-Star Game l'an passé, un honneur que son père, Arvydas, n'avait jamais connu malgré son statut de légende du basket. L'ailier fort des Pacers a été le cinquième meilleur rebondeur de la dernière saison NBA avec 12,4 prises par match. Blessé, il a manqué les play-offs. Une absence qui a fait beaucoup de mal aux Pacers. Le joueur de 24 ans a maintenant l'occasion de se rattraper en continuant sa progression.



Coby White (Chicago)



A seulement 20 ans, Coby White va être le meneur titulaire de Chicago. A la sortie d'une saison rookie très intéressante, 13,2 points, 3,5 rebonds, 2,7 passes décisives, l'ancien de North Carolina va être responsabiliser par Billy Donovan. La sortie de crise des Bulls va dépendre de sa relation avec Zach LaVine, son franchise player. Une mission très relevée pour ce joueur en devenir qui accélère le jeu de son équipe.



Derrick White (San Antonio)



A San Antonio, Derrick White va aussi avoir des responsabilités. Prolongé pour 73 millions sur quatre ans, le meneur reste sur de très bonnes performances dans la bulle. Même si ça n'a pas été suffisant pour permettre aux Spurs de poursuivre leur série de participation aux play-offs, Gregg Popovich compte sur lui pour y revenir à l'avenir et dès cette saison. Le joueur de 26 ans qui était surtout réputé pour ses qualités défensives semble enfin prêt à franchir un cap en attaque grâce à son nouveau statut de titulaire



Christian Wood (Houston)



Christian Wood va devoir prouver qu'il est bien une bonne affaire. Recruté pour 41 millions sur 3 ans par Houston lors de la free-agency, l'ancien de Detroit va avoir un rôle important à jouer dans le secteur intérieur des Rockets. Avec 13,1 points et 6,3 rebonds en 21 minutes par match dans le Michigan, le joueur de 25 ans avait un apport très intéressant. A lui de le confirmer dans le Texas où sa relation avec John Wall pourrait conditionner la réussite du projet de jeu de Stephen Silas.