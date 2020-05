NBA : Discussions pour une reprise à Disney fin juillet

The following is a statement from NBA Chief Communications Officer Mike Bass: pic.twitter.com/8gfK5iVXs8

« Maintenir la sécurité et la santé des personnes impliquées »

Une solution pour la reprise de la NBA se précise. En effet, simple rumeur jusque-là,Du moins, des discussions se tiennent actuellement entre les responsables des deux groupes pour mettre en place ce plan de reprise à Orlando dans le complexe Disney World, où les équipes seraient confinées.Selon ESPN, après deux semaines de quarantaine, les joueurs pourraient ainsi reprendre l'entraînement courant juin individuellement dans un premier temps pendant une à deux semaines, avant des séances collectives de deux à trois semaines. Ce qui donnerait du coup une reprise de la saison fin juillet.« La NBA, en collaboration avec le syndicat des joueurs (NBPA), a entamé des discussions avec The Walt Disney Company afin d'explorer les possibilités de redémarrer la saison 2019-2020 fin juillet au complexe ESPN Wide World of Sports en Floride, un campus unique à la fois pour les matchs, les entraînements et le logement.», peut-on lire dans le communiqué officiel de la NBA. Reste à officialiser la nouvelle et à définir comment la NBA se terminerait avec la fin de la saison régulière et les playoffs à organiser. C'est en tout cas un premier pas vers une reprise de la saison 2019-20 durant l'été.