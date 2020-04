Spencer Dinwiddie devrait bien pouvoir disputer les Jeux Olympiques de Tokyo, qui ont été reportés à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Pas avec son pays, puisque le meneur des Nets n’a pas été inclus dans la liste de joueurs présélectionnés par Team USA, mais sous les couleurs d’une autre nation.

Well now y’all know lol https://t.co/7FnFAMIbVt

— Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) April 18, 2020





D’après The Athletic, le Californien est en passe d’acquérir un passeport nigérian. Une sélection africaine entraînée par Mike Brown, adjoint de Steve Kerr aux Warriors, et où évoluent deux autres joueurs NBA ayant, eux, des origines nigérianes : Al-Farouq Aminu (Magic) et Josh Okogie (Wolves), qui est lui né au Nigeria.

Une information que Dinwiddie, qui réalise la meilleure saison de sa carrière (20.6 points et 6.8 passes de moyenne), a semblé confirmer sur Twitter, où il se montre particulièrement actif. "Voilà, maintenant comme ça vous le savez tous", a-t-il écrit. Meilleure nation africaine lors du dernier Mondial, le Nigeria va disputer au Japon sa troisième olympiade consécutive.