NBA : Deux minutes en moins pour les quart-temps des matchs de reprise

Les premiers matchs de préparation de la reprise de la saison NBA auront des airs de matchs FIBA. Par voie de communiqué, la ligue nord-américaine a officialisé une modification d’une règle qui ne s’appliquera qu’au premier match disputé par les 22 franchises installées dans la bulle d’Orlando. En effet, alors que certaines équipes devront s’appuyer sur un effectif réduit et en raison d’une interruption de la saison longue de quatre mois, les quart-temps passeront de douze à dix minutes, comme c’est la norme dans le basketball international. Cette règle sera appliquée lors des trois premières journées de matchs de préparation, les 22, 23 et 24 juillet prochains, durant lesquelles toutes les équipes fouleront une fois le parquet d’une des trois salles du complexe ESPN Wide World of Sports réquisitionné par le NBA pour conclure la saison à compter du 30 juillet.

Une décision saluée par les entraîneurs Alors que les deux derniers matchs se joueront en quatre fois douze minutes, les entraîneurs des franchises NBA n’ont pas caché leur satisfaction face à cette entorse aux règles traditionnelles. « Je crois que c’est fait seulement pour mettre la sécurité des joueurs au premier plan, a déclaré Steve Clifford, entraîneur d’Orlando, dans un communiqué. Je pense que la plupart des équipes sont dans le même état d’esprit que nous, où tout le monde veut simplement se sentir à l’aise et avec des joueurs qui ne sont pas dans la condition habituelle dans un contexte de camp d’entraînement. » La NBA pourrait également instituer une rotation des arbitres au cours d’un même match ou bien autoriser les joueurs à disputer ces rencontres préparatoires dans des tenues d’entrainement même si certaines équipes comptent jouer avec leurs maillots habituels, sans les slogans que les joueurs ont pu choisir avant de rejoindre la Floride.