NBA : Deux cas positifs dans la bulle d'Orlando sur... 322 tests

Double ration de quarantaine pour Caboclo et Holmes

En Floride, le Coronavirus semble reparti de plus belle, avec encore 12 624 cas de Covid-19 référencés lundi (contre 15 299 pour la seule journée de dimanche). Pourtant, au même titre que les irréductibles Gaulois face à l'envahisseur romain dans Astérix,Ainsi, la NBA a fait savoir lundi queoù les 22 équipes de la Ligue concernées par la reprise de la saison le 30 juillet prochain avaient progressivement pris leurs quartiers entre mardi et jeudi dernier. Pourtant, si seulement deux joueurs ont été testés positifs dans la bulle,Tous les joueurs avaient ainsi été testés au Covid-19 dès leur arrivée sur place. Mieux : tous les joueurs avaient reçu ensuite pour ordre de ne pas sortir de leur chambre pendant les 48 premières heures passées dans la bulle, l'organisation leur ayant prévu des plateaux-repas pour éviter toute tentation d'aller se nourrir à l'extérieur.Une fois ce délai passé,La NBA a d'ailleurs précisé que les deux joueurs testés positifs au coronavirus n'avaient pas encore quitté leur chambre depuis leur arrivée dans la bulle au moment où ils ont étésans risquer de contaminer leurs confrères. Dans le même ordre d'idée,dans leur chambre. A noter que ces dernières heures, 19 joueurs s'apprêtant à rejoindre la bulle d'Orlando se sont eux aussi soumis à un test. Parmi eux : la superstar des Rockets Russell Westbrook , testé positif et mis en quarantaine dans la foulée. A deux semaines de la reprise, la NBA n'a pas l'intention de prendre le virus à la légère.