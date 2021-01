NBA - Detroit : Plus long que prévu pour Hayes...

Detroit Pistons rookie Killian Hayes will rest and rehab his right hip injury and be re-evaluated in eight weeks.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 20, 2021

Hayes était titulaire chez les Pistons

Difficile début de carrière NBA pour Killian Hayes... Alors qu'il n'a pu disputer que sept matchs sous le maillot des Detroit Pistons, le meneur (ou arrière) français de 19 ans va manquer encore au moins huit semaines de compétition, selon le toujours bien informé Shams Charania, de The Athletic. Le 4 janvier dernier, contre Milwaukee, le joueur français le plus haut drafté de l'histoire (en 7eme position) s'était blessé sur une action qui semblait anodine, en plongeant pour récupérer un ballon. Mais il avait eu du mal à se relever, se plaignant de la hanche droite.Dans un premier temps, l'ancien joueur de Cholet et Ulm devait être absent "quatre à six semaines", soit jusqu'à mi-février au maximum. Mais c'est finalement dans huit semaines que sa blessure sera ré-évaluée. On ne le reverra donc pas sur les parquets avant le 18 mars au minimum, soit encore une trentaine de matchs où il devra déclarer forfait. S'il décidait de se faire opérer, sa saison serait terminée, mais cela ne semble pas être l'option choisie.Le bilan de Killian Hayes en NBA reste donc pour le moment de sept matchs, tous comme titulaire, pour une moyenne de 4,6 points, 3,6 passes et 1,1 rebonds en 21 minutes. Son meilleur match a été le troisième, contre Atlanta, où il avait marqué 10 points et délivré 8 passes en 29 minutes. Mais au final, il n'a connu qu'une seule fois la victoire avec Detroit (contre Boston, où il n'avait pas marqué mais avait signé 6 passes), la pire franchise de la Conférence Est, qui a, à ce jour, un bilan de trois victoires pour onze défaites.