NBA - Detroit : Hayes s'est montré

Coup d'envoi de la pré-saison de NBA, aux Etats-Unis ! Dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs rencontres étaient déjà au programme et les différentes franchises avaient ainsi notamment l'occasion de tester déjà leurs toutes nouvelles recrues. Et parmi ces premiers matchs, les New York Knicks sont allés s'imposer dans la Little Caesars Arena des Detroit Pistons (84-90).

Durant cette rencontre, l'un des nouveaux joueurs des locaux, à savoir le Français Killian Hayes, s'est montré, mais il a toutefois beaucoup gâché ce qu'il a été amené à tenter, à l'instar finalement de l'ensemble de son équipe, qui a perdu un total de 22 ballons, pour seulement 32% de réussite aux tirs. Au final, Hayes termine avec un bilan de 5 points, à 2/7 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 21 minutes de jeu. Mais surtout, le jeune Tricolore a perdu le total particulièrement élevé de 7 ballons. Des débuts mitigés donc, qui n'ont ainsi pas pu empêcher la défaite de la franchise basée du côté de l'État du Michigan.

Hayes : « Je sais que je peux faire mieux »



En face, New York s'est ainsi également appuyé sur son Français, Frank Ntilikina, qui termine avec un bilan de 7 points et de 5 rebonds. A l'issue de cette rencontre, Hayes est revenu sur sa prestation personnelle. Dans des propos rapportés par le site internet Basket USA, il a ainsi notamment déclaré : « C'est bien de retrouver les terrains, et de pouvoir courir. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Il faut que je fasse attention. Je sais que je peux faire mieux. Je vais regarder la vidéo, faire en sorte de ne pas répéter ces erreurs dimanche et de mieux jouer. »

De son côté, son coach chez les Detroit Pistons, à savoir Dwane Casey, a également été appelé à réagir à la prestation de son rookie, drafté en septième position. A son sujet, le technicien a ainsi notamment déclaré : « Killian doit se détendre et jouer. Il était un peu trop tendu. Cela viendra. C'était un premier match typique. »