NBA : Des protocoles anti-Covid plus contraignants pour les non vaccinés

Les protocoles anti-Covid pour la prochaine saison de NBA commencent à être dévoilés. Différents médias locaux se sont procurés un mémo d'un total de 65 pages. Ce même mémo a été envoyé aux 30 franchises par la NBA. Ce qui l'en ressort notamment, c'est que les basketteurs non vaccinés contre le Covid-19 devraient être soumis à des mesures particulièrement strictes. Un protocole que la prestigieuse Ligue de basketball serait ainsi en train de finaliser, en accord avec le NBPA, à savoir le syndicat des joueurs. Les restrictions ressembleront fortement à celles imposées la saison dernière, mais c'était alors avant que le vaccin n'arrive. Cette année, elles seront donc bien plus strictes pour les joueurs ne souhaitant pas être vaccinés. Ces derniers représenteraient 10% du total des joueurs évoluant en NBA.

Les non vaccinés devront manger dans une autre pièce

Ces fameux basketteurs devront en passer par des tests quotidiens, que ce soit à l'occasion de leurs entraînements, lorsqu'ils voyagent ou bien alors également lors des jours de matchs. Cela ne sera pas le cas pour les joueurs et autres membres de staffs techniques vaccinés. Ces derniers, « de niveau 1 », sont les entraîneurs et les autres personnes des différentes franchises, obligées d'être alors régulièrement, dans le cadre de leur travail, à moins de 4,5 mètres des joueurs et arbitres. Toutes ces personnes vaccinées ne seraient alors testées qu'en cas de symptômes, si elles étaient cas contacts ou bien alors en cas d'exigence d'un médecin de la NBA ou d'un membre du personnel médical de leur propre équipe. Les non vaccinés ne seront pas autorisés à manger dans la même pièce qu'un joueur et autre membre « de niveau 1 » et ils devront ainsi également se tenir à au moins deux mètres de ces mêmes personnes. Leur casier sera le plus éloigné possible des autres joueurs. En revanche, le masque restera obligatoire pour tous.