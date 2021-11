NBA : Dès 2022, deux matchs de présaison seront organisés à Abu Dhabi

La NBA reprend son ouverture à l’international. Après avoir dû mettre ses plans de côté en raison de la crise sanitaire à la suite de la rencontre entre les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks organisée à Paris en janvier 2020, la ligue nord-américaine de basketball a décidé de s’attaquer au marché du Moyen-Orient dès 2022. 23 ans après la victoire du Miami Heat face au Maccabi Tel-Aviv en octobre 1999, la NBA va s’installer aux Emirats Arabes Unis pour plusieurs saisons, selon les informations de la chaîne américaine ESPN. Un accord a, en effet, été conclu entre le Département du Tourisme et de la Culture d’Abu Dhabi et la NBA et se matérialisera dès le mois d’octobre 2022 avec l’organisation de deux rencontres de présaison dans l’émirat. Les équipes concernées et le lieu qui accueillera les rencontres seront confirmées à une date ultérieure.

Le Moyen-Orient pour remplacer la Chine aux yeux de la NBA ?

Au-delà de ces matchs, l’accord avec les autorités émiraties va permettre à des joueurs présents ou passés de la NBA de participer à des événements publicitaires, des camps d’entraînement pour jeunes seront également organisés tout comme un tournoi de jeu vidéo. Un accord avec les Emirats Arabes Unis qui intervient alors que les relations entre la ligue nord-américaine et la Chine se sont très nettement refroidies depuis les déclarations de Daryl Morey, alors manager général des Houston Rockets. Ce dernier s’était exprimé en faveur des manifestants à Hong Kong. La réaction des autorités chinoises avait été la disparition des matchs NBA des écrans, avec une perte sèche pour la ligue de plusieurs centaines de millions de dollars. Tout indique que les deux rencontres organisées à Abu Dhabi vont remplacer dans les plans de la NBA ceux organisés régulièrement dans « l’Empire du Milieu » depuis 2004.