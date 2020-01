NBA : DeRozan et Richardson à l'honneur

Grande première cette saison en NBA ! Pour la première, ce sont des joueurs de San Antonio et Philadelphia qui ont été élus « joueurs de la semaine ». Ce lundi, la Ligue a en effet révélé que DeMar DeRozan et Josh Richardson étaient distingués. L’arrière (ou ailier) des Spurs a tourné à une moyenne de 29,3 points, 6,5 rebonds et 6 passes en quatre matchs, avec à la clé des victoires de prestige contre Milwaukee, Boston et Toronto, et une défaite à Memphis. C’est la première fois depuis son arrivée dans la Conférence Ouest à l’été 2018 que le joueur de 30 ans reçoit ce trophée, qu’il avait reçu à dix reprises entre décembre 2015 et mars 2018, lorsqu’il portait les couleurs de Toronto.De son côté, Josh Richardson (26 ans) n’avait jamais été élu joueur de la semaine durant sa carrière, que ce soit à Miami où il a joué de 2015 à 2019, où depuis son arrivée à Philadelphia cet été en échange de Jimmy Butler. L’arrière (ou ailier) a tourné à une moyenne de 22,7 points, 2,3 rebonds et 3,7 passes lors des victoires contre Oklahoma City et Boston et la défaite à Dallas.