NBA : DeRozan à Chicago, Mills à Brooklyn, Drummond en route pour Philadelphie, Gay rejoint Utah

Les Bulls continuent leur révolution. Après avoir officialisé l'ainé des frères Ball le meneur Lonzo, puis avoir signé l'ancien chouchou des fans des Lakers Alex Caruso pour quatre ans, une autre star plus âgée va rejoindre elle aussi Chicago. En effet, l'ancien arrière des Spurs, DeMar DeRozan a signé pour 3 ans et un contrat de 85 millions de dollars du côté de l'Illinois. Un renfort de plus pour la franchise mythique des Bulls. Avec Nikola Vucevic, Zach LaVine, Coby White ou encore le rookie Patrick Williams, l'équipe du Midwest pourrait bien revenir au premier plan de la conférence Est dès cette saison. De l'autre côté des États-Unis, la ville de Los Angeles n’arrête plus d’enchaîner les surprises, et ce sont les Lakers qui continuent un recrutement XXL. Après avoir enrôlé Russell Westbrook, ainsi que Carmelo Anthony, d'autres noms se sont rajouté à la liste, l'ex meneur du Heat Kendrick Nunn signe lui aussi dans la Cité des Anges pour 2 ans et 10M$, alors que Talen Horton-Tucker prolonge pour 3 ans et 32M de dollars.

Mills et Drummond, de bonnes doublures



On a d'ailleurs appris que le nouveau contrat de Chris Paul n'est garanti que partiellement. A en croire, L'Arizona Sports, seulement les deux premières années sont garanties, la troisième ne l’est qu’à moitié, soit autour de 15 millions de dollars sur un total de 31 millions. Enfin, la dernière année de son contrat est une « team option ». Le long de la côte Est, c'est Patty Mills qui signe chez les Brooklyn Nets et rejoint donc le "Big Three" avec Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. Autre surprise de la nuit : la signature de l'ancien pivot star des Pistons, Andre Drummond qui devient désormais le pivot back-up de Joël Embiid pour une saison du côté des Sixers à Philadelphie.

Le Jazz veut protéger sa raquette



L'équipe de Rudy Gobert qui avait terminé en tête de la saison régulière à l'Ouest voulait apporter de l'expérience en plus dans cet effectif déjà bien formé. C'est chose faite, avec l'arrivée de Rudy Gay, l'ailier fort de 34 ans sera rejoint par Hassan Whiteside qui deviendra la doublure de notre Frenchy et triple meilleur défenseur de l'année. Enfin, à noter le retour de George Hill chez les Bucks, avec Rodney Hood dans ses valises. Taj Gibson fait de même chez les Knicks, alors que Tony Snell rejoint les Blazers. Le champion NBA 2020 avec les Lakers l'ailier fort Markieff Morris rejoint, de son côté, l'armada du Miami Heat.

