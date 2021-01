Le match de la nuit : Philadelphia - Denver

Le MVP de la nuit : LaMelo Ball

Le flop de la nuit : Minnesota

Le Français de la nuit : Aucun

NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 9 janvier 2021

C'était l'affiche de la journée de samedi en NBA, et elle a longtemps été incertaine, suite au test positif au coronavirus de Seth Curry, le meneur (ou arrière) des 76ers. En raison du protocole sanitaire, de nombreux joueurs de Philadelphia étaient absents (Embiid, Simmons, Harris, Poirier...), et seulement sept joueurs ont pu joué samedi.Les 76ers, emmenés par Tyrese Maxey qui finira à 39 points (18 sur 33 aux tirs dont 3/8 à 3pts), soit le plus de nombre de points pour un rookie titulaire pour la première fois depuis 1970, ont bien résisté au début du match, menant même de quelques points au milieu du deuxième quart. Mais la machine Denver s'est ensuite mise en route et les 76ers n'ont rien pu faire. L'écart a grimpé jusqu'à +22 avant le money-time, où les Nuggets ont géré tranquillement. Gary Harris termine avec 21 points, et Nikola Jokic presque en triple-double : 15 points, 12 passes, 9 rebonds. Les 76ers restent co-leaders de l'Est avec Boston (7v-3d), Denver est 11eme de l'Ouest (4v-5d).Le 11 novembre 2017, Lonzo Ball était devenu à 20 ans et 15 jours le plus jeune joueur de l'histoire à réussir un triple-double en NBA, effaçant LeBron James (20 ans et 20 jours) des tablettes. Depuis, Markelle Fultz avait battu ce record (19 ans et 317 jours), et il a été effacé ce samedi par le frère de Lonzo Ball, LaMelo Ball.Les Hornets, menés pendant la première mi-temps, ont fait plier les Hawks durant la deuxième, avec une avance grimpant jusqu'à quinze points. Terry Rozier (23pts) et PJ Washington (22pts) ont brillé. Mais c'est bien LaMelo Ball qui malgré ses 19 ans, a déjà eu une carrière bien remplie (Lituanie, Australie), qui pourrait bien devenir le nouveau visage de la franchise.Et de sept défaites de suite pour les Wolves ! Minnesota, qui avait entamé la saison par deux victoires, s'est incliné pour la septième fois de suite, contre San Antonio à domicile après prolongation (122-125).Minnesota a mené à la fin du premier quart et au début du deuxième, puis San Antonio est passé devant jusqu'au début du quatrième, puis les deux équipes se sont répondu coup pour coup. Les Wolves menaient 113-111 à quinze secondes de la fin du temps réglementaire après un tir à 3 points de D'Angelo Russell, puis San Antonio a égalisé trois secondes plus tard grâce à deux lancers-francs de DeDemar DeRozan (38pts, 5rbds, 5pds). Aucun autre point n'a pas été marqué ensuite, et les Spurs, bien lancés par un tir longue distance de Dejounte Murray, n'ont jamais été menés pendant la prolongation, remportée 12-9. Minnesota est bon dernier de la Conférence Ouest, alors que San Antonio est dixième.C'est assez rare en saison régulière, mais pour une fois, aucun joueur français n'a joué ce samedi !Philadelphia -: 103-115>>> Vincent Poirier (PHI), n'a pas joué en raison du protocole sanitaire- Orlando : 112-98>>> Evan Fournier (ORL), touché au dos, n'a pas joué- Atlanta : 113-105Indiana -: 117-125Washington -: 124-128- Cleveland : 100-90Minnesota -: 122-125 apSacramento -: 99-125