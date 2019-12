NBA - Denver : Malone fidèle aux Nuggets

Mike Malone reste fidèle aux Nuggets ! A la veille de Noël, la franchise de Denver a annoncé qu'elle prolongeait le contrat de son entraîneur, sans en préciser l'échéance, mais les "insiders" NBA révèlent qu'il s'agit de la saison 2022-23. Arrivé à son poste en 2015, après une saison et demie chez les Sacramento Kings, le natif du Queen's est récompensé des bons résultats de son équipe. Après avoir terminé onzième de la Conférence Ouest lors de sa première saison, puis échoué aux portes des play-offs (9eme) en 2017 et 2018, Malone et les Nuggets ont enfin disputé les phases finales la saison passée, en terminant deuxièmes avec un bilan de 54 victoires pour 28 défaites. Ils ont battu 4-3 les San Antonio Spurs au premier tour, avant de s'incliner 4-3 contre les Portland Trailblazers au deuxième, un stade que la franchise n'avait plus atteint depuis dix ans.

Malone vise le titre

Cette saison, après des débuts un peu hésitants, les Nuggets et leur star Nikola Jokic ont repris leur marche en avant, et sont deuxièmes de la Conférence Ouest, avec 21 victoires et 8 défaites. Au total, Mike Malone a dirigé 357 matchs de Denver, et en a remporté 194, ce qui fait de lui le quatrième coach de le plus victorieux de l'histoire de la franchise fondée en 1967. "Je voudrais remercier la famille Kroenke (propriétaire des Nuggets, ndlr) de continuer à croire en moi en tant que coach principal. Rien de tout cela ne serait possible sans le travail difficile, le dévouement et la confiance de nos joueurs et de tout le staff. Je voudrais également remercier les fans géniaux de Denver, qui ont permis au Pepsi Center de re-devenir l'un des endroits les plus durs de la NBA. J'ai hâte de continuer à lutter pour notre but ultime : gagner un championnat", a réagi Mike Malone sur le site de sa franchise. Ce mercredi, les Nuggets reçoivent New Orleans pour tenter de fêter cette prolongation de contrat en beauté.