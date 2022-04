NBA : Denver en play-offs, Jokic dans l'histoire, Milwaukee de nouveau 2eme à l'Est, Toronto fait chuter Philadelphie

Nouveau record pour Edwards, Toronto fait chuter Philadelphie

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Jeudi 7 avril 2022

Billet en poche pour Denver, Nikola Jokic dans l'histoire. Les Nuggets et leur MVP ont vécu une soirée parfaite, ce jeudi à l'occasion de la réception de Memphis. La franchise du Colorado s'est nettement imposée face aux Grizzlies (122-109) grâce à un nouveau festival (35 points, 16 rebonds, 6 passes, 4 interceptions) du "Joker", devenu lors de cette rencontre le premier joueur de l'histoire de la NBA à finir une saison avec au moins 2000 points, 1000 rebonds et 500 passes à son compteur. Une 48eme victoire qui permet au pivot All Star serbe et à Denver d'être assurés de terminer dans le Top 6 à l'Ouest et d'écarter définitivement la menace Minnesota. Le prodigieux rookie de 20 ans Anthony Edwards, encore monstrueux avec 49 points marqués, n'a pourtant pas compté ses efforts une fois de plus pour offrir aux Wolves, 7emes de la conférence, un nouveau succès, ce jeudi à domicile face à San Antonio (127-121).Comme les Nuggets, Edwards, qui a encore amélioré son record personnel, devraient très vite valider leur billet pour les play-offs. Milwaukee, de son côté, occupe de nouveau la deuxième place à l'Est. Opposés à l'équipe B de Boston (Jayson Tatum et Al Horford avaient été laissés volontairement au repos), les champions en titre l'ont eux aussi emporté sur le score de 127 à 121. Ils délogent ainsi les Celtics de la place de dauphins de Miami. Dans cette même conférence, Philadelphie et Toronto continuent de jouer des coudes pour se hisser sur le podium. Jeudi au Canada, les Raptors ont mis fin à la belle série des Sixers (trois victoires de suite). En grande forme (8 victoires sur les 10 derniers matchs), Toronto, cinquième, a pu compter sur un Pascal Siakam des grands soirs (triple-double 37 points, 11 rebonds, 12 passes) pour faire chuter le quatrième du classement et remporter ainsi son match dans le match avec son compatriote camerounais Joel Embiid, auteur, lui, de 30 points et 10 rebonds.- Orlando Magic : 128 - 101- Philadelphia 76ers : 119 - 114- Boston Celtics : 127 - 121- San Antonio Spurs : 127 - 121- Portland Trail Blazers : 127 - 94- Memphis Grizzlies : 122 - 109- Los Angeles Lakers : 128 - 112