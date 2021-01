NBA : Denver de retour au premier plan

Le début de saison très décevant des Nuggets semble déjà loin dans le Colorado. Alors que Denver avait débuté sa saison par quatre revers lors de ses cinq premières sorties, l'équipe de Mike Malone a depuis bien redressé la barre. En effet, dans la nuit de mercredi à jeudi, sur le parquet de l'American Airlines Arena, les Nuggets ont signé une 5eme victoire de suite en NBA, face à une équipe de Miami fortement diminuée. Sans avoir eu à forcer, la franchise du Colorado s'est donc largement imposée en Floride (82-109), grâce notamment à l'inévitable Nikola Jokic, auteur de 21 points et 11 rebonds. Alors que JaMychal Green (15 points et 10 rebonds) et Michael Porter Jr (17 points, 5 rebonds et 4 interceptions) ont bien épaulé le pivot serbe.

« Il n'y a pas eu de panique »

De ce fait, Denver enchaîne et retrouve des couleurs après son début de saison raté. Les pensionnaires du Pepsi Center restent depuis sur dix succès lors de ses 13 derniers matchs, alors que leur dernière défaite remonte à une dizaine de jours, contre le Jazz d'Utah (105-109). Depuis, Oklahoma City, Phoenix (deux fois), Dallas et donc le Heat de Miami sont tombés tour à tour face aux Nuggets, qui n'ont visiblement jamais douté après leur mois de décembre, bien loin des attentes placées en eux. « Quand nous étions à 1-4, il n'y a pas eu de panique. C'est cinq matchs... Les choses ont changé assez rapidement », confiait d'ailleurs Jamal Murray, à l'issue de la victoire en Floride.

« Une victoire est une victoire »

Pour sa part, face à la presse, Malone ne s'est logiquement pas s'enflammé après ce nouveau succès des siens, mais a pleinement savouré la bonne série de Denver. « Soyons honnêtes, il manquait à cette équipe Jimmy Butler, Goran Dragic, Tyler Herro, beaucoup de leurs meilleurs joueurs, expliquait l'entraîneur de la franchise du Colorado. Je ne sais pas si nous sommes aussi bons que ce nous avons montré ce soir et je sais qu'ils sont bien meilleurs que ce qu'ils ont pu faire, parce qu’ils étaient décimés par les blessures et les protocoles Covid-19. Mais une victoire est une victoire, nous la prenons. » Désormais, les Nuggets ont rendez-vous dans le Texas à l'AT&T Center pour défier les San Antonio Spurs et essayer de passer la 6eme.