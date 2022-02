NBA - Denver : Cousins va rester jusqu’à la fin de saison

DeMarcus Cousins est assuré de jouer en NBA jusqu’à la fin de saison ! Pivot incontournable il y a encore quelques années, mais baladé de franchise en franchise depuis quelques saisons, le joueur de 31 ans va définitivement poser ses valises à Denver. "Boogie" avait signé deux contrats de dix jours avec les Nuggets, mais le dernier a expiré le week-end du All Star Game. La franchise du Colorado était donc dans l’obligation de le faire signer jusqu’à la fin de la saison, ou de le laisser partir, et elle a choisi la première option. Depuis ses débuts sous le maillot des Nuggets le 23 janvier, DeMarcus Cousins a disputé huit matchs et les a tous gagnés ! Remplaçant du MVP en titre Nikola Jokic, il a tourné à une moyenne de 2,9 points et 6,3 rebonds en 13 minutes, avec notamment deux succès sur Brooklyn, un sur Orlando et un sur Golden State à la clé. Au sein d'une équipe actuellement sixième de la Conférence Ouest (33 victoires - 25 défaites), DeMarcus Cousins a un bel espoir de disputer les play-offs en fin de saison, ce qui serait seulement la troisième fois pour lui dans toute sa carrière, après 2019 avec Golden State et 2021 avec les Clippers.

Cousins a débuté la saison à Milwaukee

En début de saison, la natif de l'Alabama s'était retrouvé sans franchise suite à la fin de son contrat avec les Clippers, mais il avait rebondi du côté du champion en titre, Milwaukee, où il avait joué 17 matchs entre le 1er décembre et le 5 janvier, pour une moyenne de 2,7 points et 5,8 rebonds en 17 minutes, avant d'être coupé. La carrière du pivot a périclité ces dernières années, avec des contrats courts chez les Warriors, les Rockets, les Clippers, les Bucks et donc les Nuggets, alors qu'il avait cartonné lors de ses six premières saisons à Sacramento, avant de passer un an à New Orleans. Jusqu'à une rupture du tendon d'Achille en janvier 2018 qui a tout changé pour lui. Mais les Nuggets vont peut-être l'aider à retrouver les sommets...