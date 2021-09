NBA - Denver : Cornelie signe un contrat « two way »

Cornelie, un huitième Français à Denver

Cinq ans après sa draft en 53eme position, Petr Cornelie va peut-être enfin porter le maillot des Denver Nuggets en match officiel. L’ailier fort international français de 26 ans (2,11m) avait disputé la Summer League avec la franchise du Colorado dans la foulée de sa draft (puis à l’été 2017 et à l’été 2018, pour un total de 14 matchs et 5,7 points de moyenne), mais n’avait pas été retenu pour la saison régulière.Passé par Le Mans (2013-17 puis 2018-19), Paris-Levallois (2017-18) et Pau-Lacq-Orthez (2020-21), celui qui vient de décrocher une médaille d’argent avec l’équipe de France aux Jeux Olympiques en étant appelé de dernière minute va faire le grand saut vers la NBA.Le natif de Calais reste sur une très belle saison avec Pau sur le plan individuel, avec 14,4 points, 7,9 rebonds 1,5 passes à 54% de réussite aux tirs en 29 minutes.Le coup d’envoi de la saison régulière des Nuggets est quant à lui prévu le 20 octobre sur le parquet de Phoenix, vice-champion NBA en titre. Petr Cornelie est le huitième joueur français à avoir signé un contrat avec Denver, après Evan Fournier, Axel Toupane, Tariq Abdul-Wahad, Johan Petro, Ronny Turiaf, Yakhouba Diawara et Joffrey Lauvergne.