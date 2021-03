NBA - Denver : A peine arrivé, McGee pense déjà au titre !

Jeudi 24 mars, jour de la date limite des transferts en NBA, plusieurs mouvements ont eu lieu aux quatre coins des Etats-Unis. Et JaVale McGee n’y a pas échappé. Après 33 petits matchs joués avec Cleveland depuis le début de la saison, le pivot culminant à 2,13m a quitté l’Ohio pour le Colorado. Il est retourné à Denver, pour qui il a joué entre 2011 et 2015, tandis qu’Isaiah Hatrenstein et deux deuxièmes tours de draft ont fait le chemin inverse. Sacré champion NBA à trois reprises, deux fois avec Golden State (2017 et 2018) et une autre avec les Lakers (2020), McGee espère retrouver le doux parfum d’un titre. Cinquièmes à l’Est, les Nuggets sont de sérieux candidats au titre et peuvent compter sur un effectif de grande qualité dont la tête d’affiche n’est autre que Nikola Jokic, auteur de 27,2 points, 11,1 rebonds et 8,6 passes de moyenne par match.

McGee n’est pas rassasié



Fort de ses expériences passées, McGee est conscient que Denver peut frapper un grand coup en fin de saison, un an après avoir échoué en finales de Conférence. « Golden State était un animal différent avec beaucoup de tireurs et des joueurs comme Stephen Curry. Les Lakers étaient un animal différent avec un joueur comme LeBron (James). Et les Denver Nuggets sont un autre animal avec des joueurs comme Nikola Jokic et Jamal Murray. C'est juste une dynamique complètement différente », a-t-il certifié samedi lors d’une conférence de presse virtuelle dont les propos ont été relayés par The Denver Post. Aux côtés de joueurs à la « mentalité de gagnant et la capacité d'aller sur le terrain pour faire de grands matches », JaVale McGee insiste sur le fait que son ex et nouvelle franchise « a toutes les pièces » pour être sacrée fin juillet à l’issue des finales NBA. Ce qui serait une première dans l’histoire des Nuggets.