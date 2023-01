NBA : DeMarcus Cousins va faire un test avec les Lakers

Absent depuis la reprise de la saison régulière puisque sans club, mais présent à Las Vegas pour s'entraîner six jour par semaine, DeMarcus Cousins va avoir une chance de se montrer et de décrocher une place en NBA nous apprend le site Bleacher Report. Le pivot de 32 ans va en effet prochainement passer un test avec les Lakers, dans le courant de la semaine prochaine.

Les franchises NBA peuvent signer des joueurs pour des contrats de dix jours depuis ce jeudi 5 décembre et la saison passée, Cousins avait profité de plusieurs piges pour effectuer des passages à Milwaukee puis à Denver. En doublure de Nikola Jokic chez les Nuggets, il avait compilé 8.9 points et 5.5 rebonds de moyenne et peut-être pourrait-il rendre les mêmes services cette saison à Los Angeles, pour compenser l'absence d'Anthony Davis.

Ce serait également une seconde chance pour l'ancien All-Star de jouer avec Los Angeles. Durant l'intersaison 2019, il avait signé avec les Lakers de LeBron James avant de se blesser gravement (rupture du ligament croisé antérieur du genou) durant l'été. L'ancien joueur de Sacramento avait ainsi manqué l'intégralité de l'exercice 2019/2020 et donc n'avait pas participé à la saison victorieuse des Californiens.