NBA : Découvrez le calendrier de la reprise

Du 22 au 28 juillet



The NBA Season Restart Scrimmage Schedule!

From July 22-28, participating teams will compete in three inter-squad scrimmages in final preparation for the resumption of the season on July 30. #WholeNewGame pic.twitter.com/c27jDrsTQw



— NBA (@NBA) July 4, 2020

La reprise de la saison NBA se rapproche. Interrompue début mars après le test positif au coronavirus de Rudy Gobert, le pivot français du Jazz, elle est censée reprendre. Même si ce redémarrage à huis clos n’est pas sans susciter de nombreuses inquiétudes, alors que plusieurs joueurs sont positifs et que la Floride estCe qui n’empêche pas les 22 équipes concernées d’arriver dans la "bulle" d’Orlando à partir de mardi, avant de débuter leur camp d’entraînement. Et la NBA a dévoilé le calendrier des matchs de préparation, qui auront lieu du 22 juillet au 28 juillet dans les trois mêmes salles du complexe de Disney où se dérouleront ensuite les rencontres officielles. Des matchs de préparation qui mettront aux prises, rapporte ESPN.Quatre rencontres sont programmées le 22 juillet, avec en ouverture. Entre trois et six rencontres se disputeront chaque jour. A noter que les joueurs positifs devront être négatifs lors de trois tests consécutifs avant de pouvoir rejoindre leurs équipes respectives en Floride. Les premières équipes vont arriver mardi à Orlando, et devront observer une quarantaine de deux jours avant de pouvoir effectuer leurs premiers entraînements à cinq contre cinq depuis l’interruption de la saison.