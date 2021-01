NBA : De nouvelles mesures sanitaires mises en place

Sources: The NBA has informed its 30 teams of updated rules:



— Starting Tuesday, all active players who are dressed to play must wear face mask until they enter the game

— All players, coaches and staffers in Tiers 1/2 must wear a mask when outside team setting and indoor

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 4, 2021

Et encore d'autres mesures

Les cas de coronavirus ne cessent d'augmenter aux États-Unis et pour éviter tout impact sur la saison de NBA et son calendrier, la Ligue a mis en place plusieurs mesures. Et parmi elles, l'obligation pour les joueurs remplaçants de porter un masque jusqu'à leur entrée en jeu. Concernant les entraîneurs, le port du masque était déjà obligatoire pour eux depuis près d'un mois. De plus, d'autres précisions ont été apportées par la NBA. Ainsi, un joueur qui sort du terrain n'a quant à lui pas l'obligation de mettre un masque même si c'est conseillé. Puis, à la mi-temps, toutes les personnes présentes sur le banc doivent à nouveau mettre leur masque, même les joueurs qui sont sortis pendant les deux premiers quarts-temps.Désormais, les joueurs devront également divulguer les noms des spécialistes qu'ils consultent en dehors des entraînements avec le club. Il peut s'agir d'un coach personnel ou encore d'un médecin par exemple. Autre mesure un peu plus surprenante, alors qu'en cette période il est conseillé de restreindre le nombre de personnes réunies, la Ligue autorise une personne de plus pour les déplacements qui se suivent, appelés les road trips. Les groupes passent donc de 45 à 46 personnes. Pour l'instant, les sanctions en cas de non-respect de ces nouvelles mesures n'ont pas été annoncées mais comme pour les mesures les plus anciennes, il devrait tout de même y en avoir. Pour rappel, le masque était obligatoire dans la bulle mise en place cet été à Orlando pour la fin de la saison et les play-offs, et les sanctions allaient d'un simple avertissement à une amende, voire une exclusion de la bulle. Ce qui est sûr, c'est que la NBA fait son maximum pour éviter l'interruption du championnat et de son économie et pour protéger ses joueurs ainsi que les différents staffs.