NBA : Davis et George de retour ce mardi ?

Leur retour est attendu de pied ferme, et il est pour très bientôt ! Anthony Davis et Paul George sont tout proches de remettre respectivement le maillot des Lakers et des Clippers, à une poignée de matchs de la fin de la saison régulière. Paul George (31 ans), absent depuis le 22 décembre en raison d’une blessure au coude est officiellement « questionnable » pour le match contre Utah ce mardi. Selon The Athletic, l’ailier (ou arrière), qui tourne à 24,7 points, 7,1 rebonds et 5,5 passes depuis le début de saison, va bel et bien jouer contre le Jazz. Un retour qui va à coup sûr booster les Clippers, qui ont de grandes chances de finir à la huitième place de la Conférence Ouest et donc de jouer le play-in (contre Minnesota si le classement en restait là), ce qui est déjà une belle performance sachant que Paul George n’a joué que 26 matchs et que l’autre star de l’équipe, Kawhi Leonard, n’en a joué aucun. Le retour de l’ailier de 30 ans pour d’éventuels play-offs est un serpent de mer depuis des mois. On sera bientôt fixés.

Le retour de Davis tombe à point nommé ! Pour les Lakers, le retour d’Anthony Davis s’annonce quant à lui déterminant. L’ailier fort (ou pivot) de 29 ans n’a plus joué depuis le 16 février en raison d’une blessure à un pied, et il est « douteux » pour le match capital contre Dallas ce mardi. Les 23,1 points, 9,7 rebonds et 2,9 passes de moyenne du joueur au monosourcil feront le plus grand bien aux Lakers, actuellement dixièmes et donc qualifiables pour le play-in, mais sous la menace de San Antonio, qui ne compte qu’un demi-match de retard, alors qu’il en reste huit à jouer pour les Lakers et sept pour les Spurs. L'autre star de l'équipe, LeBron James, est quant à lui incertain en raison d'une blessure à la cheville.