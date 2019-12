NBA : David Stern hospitalisé d'urgence

The following statement has been issued by the NBA pic.twitter.com/XgGB65ZFTg

— NBA (@NBA) 13 décembre 2019

La NBA s'inquiète pour son président historique. David Stern (77 ans), patron de la ligue américaine de basketball pendant trente ans (1984-2014) s'est effondré ce jeudi en milieu de journée dans un restaurant de New-York selon ESPN. Les secours l'ont emmené en urgence dans un hôpital de la ville. Il y a subi une opération chirurgicale après avoir été victime d'une hémorragie cérébrale. « Le commissioner émérite a été victime d'une soudaine hémorragie cérébrale plus tôt dans la journée qui a suscité une opération d'urgence. Nos pensées et nos prières accompagnent David et sa famille », a écrit la NBA dans un communiqué.La NBA doit beaucoup à son ancien patron. En difficulté financière avant sa prise de poste, l'élite du basketball américain est devenu l'un des championnats les plus suivis au monde, tout sport confondus. Sous sa présidence, la NBA s'agrandit et passe de 23 à 30 franchises. David Stern est également à l'origine de la création de la WNBA (Women's NBA) en 1996. En 2014, année de son départ de la ligue, il est intronisé au basketball Hall of Fame.