NBA : D’Angelo Russell, l’étincelle des Lakers

Darvin Ham s’attendait à ce que D’Angelo Russell soit « l’étincelle » des Lakers. Le coach de ces derniers n’a pas été déçu. Après six matchs d’absence en raison d’une entorse à la cheville, le meneur a effectué son retour la nuit passée face aux Raptors. Un retour particulièrement soigné avec 28 points (10/17 aux tirs dont 5/8 de loin), 9 passes et 5 rebonds. Et surtout un très gros dernier quart-temps dans lequel il a inscrit 16 points pour repousser pour de bon les Canadiens.

« Je le sais puisque j'ai déjà joué ici : les fans sont prêts à exploser à certains moments du match. Je voulais juste apporter cette énergie et leur offrir. Cela ne devrait pas passer inaperçu, parce que nos fans sont les premiers à soutenir un joueur qui est dans le bon rythme. Alors pourquoi ne pas faire les choses correctement, apporter cette énergie positive et accueillir ce que nos fans ont à offrir ? », se demande le joueur de 27 ans, qui voulait ramener du « plaisir » au sein des Lakers.

À ses côtés, Dennis Schroder a apporté 23 points (8/17), 7 passes (mais 6 ballons perdus) et 4 interceptions, tandis que Rui Hachimura a marqué 16 points (7/9) et Austin Reaves 18 points supplémentaires, également du banc. Le tout alors que Anthony Davis a livré sa plus petite prestation de la saison avec seulement 8 points (4/7) et 9 rebonds. « Le fait qu'on ait pu remporter ce match contre une très bonne équipe avec seulement huit points (de Davis) est un signe de progrès. Cela montre notre profondeur et notre talent », peut se féliciter Ham.

Discours similaire pour le principal héros de la soirée, D’Angelo Russell : « Nos gars sont prêts, ils ont faim et ces fans vont nous aider à traverser beaucoup de choses grâce à leur énergie. On est prêts à se battre et à rendre la politesse à la franchise. »