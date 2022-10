NBA : Damian Lillard rassure sur sa blessure

Tout juste élu Meilleur joueur de la semaine, et parti sur des bases impressionnantes avec déjà deux matches à 40 points et plus, Damian Lillard a subi un coup d'arrêt cette nuit. Dans le 3e quart-temps de la rencontre face au Heat, on l'a vu par deux fois sautiller et grimacer. La deuxième fois, après un contact avec la paire Butler-Martin, la douleur est trop forte, et le meneur vedette de Portland a directement rejoint les vestiaires.

Il ne reviendra plus, et le staff médical va annoncer qu'il souffre d'une contracture au mollet. Est-ce grave ? La réponse avec l'intéressé : « Ce n'est rien qui m’inquiète vraiment » a-t-il rassuré dans le vestiaire. « Je savais juste que c’était inutile de continuer et d’essayer de forcer dans le cinquième match de la saison. Franchement, si ça avait été un match de playoffs, j’aurais continué de jouer. Ça aurait été tendu et inconfortable mais j’aurais pu jouer. Cela vous donne une idée de mon niveau préoccupation… »

A priori, rien de méchant pour Lillard, qui vient de reprendre le chemin des terrains après une saison passée gâchée par une pubalgie. En son absence, les Blazers ont perdu pied en deuxième mi-temps, et le Heat, vainqueur 119-98, leur inflige leur première défaite de la saison. Il n'y a donc plus d'équipe invaincue sur la côte Ouest. Les Blazers rejouent vendredi face aux Rockets, puis seulement mercredi prochain contre les Grizzlies. On imagine que le staff va lui offrir une bonne semaine de repos pour soigner cette contracture.

