NBA – Dallas : « Rien d’alarmant » pour Doncic

Soulagement pour Luka Doncic. La star des Dallas Mavericks a encore des chances de disputer le Match 4 du premier tour des play-offs entre les Texans et les Los Angeles Clippers ce dimanche. Touché à la cheville gauche et contraint de sortir à neuf minutes de la fin du Match 3, remporté 130-122 par les Californiens, qui mènent désormais la série 2-1, le Slovène de 21 ans a passé une IRM samedi qui n’a « rien révélé d’alarmant », comme l’annonce ESPN. Il reste toutefois incertain pour le match de ce dimanche, qui débutera à 15h30, heure d’Orlando. « Heureusement que c’est la cheville gauche qui a tourné, et pas la droite qui l’a déjà embêté plusieurs fois cette saison », avait réagi son coach Rick Carlisle vendredi soir.

Des débuts tonitruants en play-offs

Un forfait de Doncic pour le Match 4 serait une très mauvaise nouvelle pour les Mavs, opposés à une équipe que beaucoup considèrent comme favorite pour le titre de champion. Cette saison, le Slovène a tourné à 24,7 points, 8,5 rebonds et 7,3 passes de moyenne en saison régulière, et a réussi des débuts de play-offs tonitruants, avec 42 points marqués lors du Match 1 contre les Clippers (record de points pour un joueur disputant son premier match de play-offs), puis 28 points, 8 rebonds et 7 passes lors du Match 2, et un triple-double en 30 minutes lors du Match 3 (13pts, 10rbds, 10pds).