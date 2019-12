NBA : Dallas met fin à la série de Milwaukee, San Antonio et Chicago dans l'embarras

Le match de la nuit : Les Mavericks ont fait chuter les Bucks

Sans Luka Doncic, ça marche encore pour les Mavs ! Les joueurs de Dallas, privés de leur joueur en très grande forme, ont réalisé l’exploit de cette nuit NBA en mettant un terme à l’incroyable série des Bucks, qui restaient sur 18 victoires de rang. Malgré un encore énorme Giannis Antetokounmpo (48 points, 14 rebonds), les joueurs de Milwaukee sont comme passés à côté de leur match... qu’ils avaient pourtant bien entamé en menant de sept points en tout début de premier quart-temps. Mais, ensuite, la machine s’est comme grippée et, seulement soutenu par Kyle Korver (17 points) Ersan Ilyasova (11 points) et George Hill (10 points), le « Greek Freak » n’a pas pu tout faire tout seul. Seth Curry (26 points) et Kristaps Porzingis (16 points, 12 rebonds) ont pris la relève de Luka Doncic pour permettre aux Mavericks de prendre le contrôle du match et mener de 16 points en début de deuxième quart-temps. Juste après la mi-temps, les joueurs de Milwaukee ont eu un sursaut d’orgueil et repris timidement la tête au tableau d’affichage mais ça n’a pas duré longtemps. Les Mavs ont alors mis un coup d’accélérateur pour aller chercher la victoire avec quatre points d’avance (116-120) pour frapper un grand coup ! Après leur défaite à domicil face à Miami, Dallas se relance de la meilleure des manières quand Milwaukee doit réapprendre à gérer les défaites.





Les MVP de la nuit : McCollum et Lillard réveillent Portland

Si Portland est reparti de l’avant sur le parquet d’une équipe de Phoenix privée de Devin Booker, les Blazers le doivent à leur duo CJ McCollum-Damian Lillard. Avec respectivement 30 et 27 points inscrits, ils ont été deux maillons importants de la franchise de l’Oregon pour faire oublier la défaite concédée jeudi dernier à Denver. Pourtant, cette rencontre a très longtemps été dans les mains des Suns d’Elie Okobo (6 points) et Kelly Oubre Jr (24 points) qui ont eu jusqu’à 16 points d’avance dans le deuxième quart-temps avant de perdre totalement le fil du match. L’avance des joueurs de l’Arizona a brusquement fondu autour du retour aux vestiaires, permettant aux Blazers de totalement se relancer dans un troisième quart-temps remporté de dix longueurs. Les coéquipiers d’Hassan Whiteside (10 points, 14 rebonds) et Carmelo Anthony (23 points, 8 rebonds) ont vécu une fin de match en forme de chassé-croisé entre les deux équipes qui a fini par tourner en leur faveur grâce à deux derniers lancers francs de Damian Lillard à 26 secondes du buzzer, Ricky Rubio manquant le tir à trois points de la victoire à six dixièmes de seconde du terme de la rencontre. Avec cette victoire par la plus petite des marges (110-111), les Blazers se remettent dans le sens de la marche avant une série de quatre matchs à domicile avant le Christmas Day.





Les flops de la nuit : Spurs-Bulls, même combat

Si vous voulez savoir comment perdre un match qui était nettement sous contrôle, demandez aux Chicago Bulls et aux San Antonio Spurs ! Les joueurs des franchises de l’Illinois et du Texas ont vécu la même mésaventure en déplacement à Oklahoma City et à Houston. Grâce à un détonnant Zach LaVine (39 points), les Bulls ont eu jusqu’à 26 points d’avance en fin de deuxième quart-temps face au Thunder. Mais les coéquipiers de Chris Paul (30 points, 8 passes) n’ont jamais abandonné l’idée de l’emporter devant leurs supporters. Tout au long de la deuxième moitié de la rencontre, ils ont réduit l’écart pour prendre la main à quatre minutes du buzzer grâce à un tir à trois points de Chris Paul. Il a toutefois fallu attendre la dernière seconde pour voir le Thunder assurer sa victoire de trois longueurs (109-106). Pour les Spurs, ça a été quasiment la même chose. Menant de 25 points aux abords de la mi-temps grâce à LaMarcus Aldridge (19 points, 13 rebonds) et un collectif au diapason, six joueurs au-dessus des 10 points, les Spurs n’ont pas su résister à la tornade emmenée par la paire composée de Russell Westbrook (31 points, 10 rebonds) et James Harden (28 points, 8 rebonds). Les Rockets sont revenus à hauteur à cinq minutes de la fin du match pour s’imposer de deux petits points (109-107) dans un match qui apparaissant longtemps comme perdu.









Le Français de la nuit : Mahinmi précieux avec Washington

Si les Washington Wizards se sont nettement imposés sur le parquet des Detroit Pistons, ils le doivent beaucoup à Bradley Beal (35 points) mais également à... Ian Mahinmi. Aligné dans le cinq de départ par Scott Brooks, l’ancien Palois s’est montré plus qu’à l’aise dans la raquette. L’international français a, en effet, terminé meilleur rebondeur de la rencontre avec 8 ballons saisis sous le panier, essentiellement en position défensive. Une présence qui a permis aux Wizards de contrôler la rencontre mis à part les toutes premières minutes où les Pistons, emmenés par Markieff Morris et Derrick Rose (22 points chacun), ont mené au score avec un maximum de trois points d’avance. S’il y a eu des hauts et des bas ensuite, avec Detroit qui est revenu à trois longueurs en début de quatrième quart-temps, la franchise du District de Columbia a su mettre un dernier coup d’accélérateur en toute fin de match pour s’imposer de quatorze longueurs (119-133). Une victoire qui permet à Washington de reprendre son souffle quand Detroit retombe dans ses travers, voyant le Top 8 de la Conférence Est s’éloigner à nouveau.





Le Top 10 de la nuit





BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Lundi 16 décembre 2019



Detroit Pistons – Washington Wizards : 119-133

> Sekou Doumbouya (DET) n’a pas joué

> Ian Mahinmi (WAS) : 9 points à 3/4 aux tirs et 3/5 aux lancers francs, 8 rebonds, 1 passe, 1 contre, 3 pertes de balle et 4 fautes en 25 minutes



Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers : 133-113



Oklahoma City Thunder – Chicago Bulls : 109-106

> Adam Mokoka (CHI) n’a pas joué



Milwaukee Bucks – Dallas Mavericks : 116-120



Memphis Grizzlies – Miami Heat : 118-111



Houston Rockets – San Antonio Spurs : 109-107



Phoenix Suns – Portland Trail Blazers : 110-111

> Elie Okobo (PHX) : 6 points à 1/5 aux tirs (dont 0/1 à trois points) et 4/4 aux lancers francs, 3 rebonds, 2 passes, 1 perte de balle et 1 faute en 14 minutes