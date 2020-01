Encore une fois, Dallas peut remercier Luka Doncic. Dans la nuit de vendredi à samedi, les Mavericks ont dominé Portland (120-112), grâce notamment à une nouvelle superbe performance de leur Slovène. Si Damian Lillard s'est montré très en forme du côté des Blazers, avec 34 points et 10 passes décisives, Doncic a fait encore mieux avec 35 points, 8 rebonds et 7 passes lors du quatrième succès de suite des Texans, toujours 6emes à l'Ouest. Un peu plus tôt, Memphis avait consolidé sa 8eme place, synonyme de playoffs, en battant logiquement Cleveland au FedExForum (113-109). Si Collin Sexton s'est particulièrement mis en évidence, avec ses 28 unités, pour les visiteurs, ce sont bien les Grizzlies qui remportent une nouvelle victoire, la 7eme de suite. Plus à l'Est, Indiana est venue à bout de Minnesota (116-114), malgré le retour de Karl-Anthony Towns (27 points). A domicile, les Pacers ont notamment pu compter sur T.J. Warren, meilleur marqueur de la rencontre avec 28 points, pour enchaîner une 4eme victoire de suite et rester 5eme devant les Sixers.

Atlanta l'emporte enfin à San Antonio

Toujours privée de Joël Embiid, Philadelphie s'est logiquement imposée contre Chicago dans la nuit de vendredi à samedi (100-89). En l'absence du pivot camerounais, ce sont Furkan Korkmaz (24 points) et Al Horford (20 points, 5 rebonds, 6 passes) qui ont pris le relais sur le parquet du Wells Fargo Center pour contrer les 23 unités et 7 rebonds de Zach LaVine. Avec cette victoire, les Sixers restent à portée de la 4eme place, actuellement occupée par Toronto. En effet, cette nuit, le champion en titre a écrasé Washington (140-111) pour rester dans le haut de la Conférence Est. Pour cela, Norman Powell (28 points) et Terence Davis (23 points et 7 rebonds) se sont notamment illustrés. Second derrière Milwaukee, Miami a de son côté assuré. A Oklahoma, le Heat s'en est sorti contre l'une des équipes surprises à l'Ouest (108-115). Si Danilo Gallinari a fini meilleur marqueur (27 points), Kendrick Nunn (22 points) et Bam Adebayo (21 points, 8 rebonds et 5 passes) ont fait le boulot pour les Floridiens. Enfin, Atlanta a crucifié San Antonio dans les dernières secondes (120-121), suite à un trois points de Kevin Huerter pour s'imposer chez les Spurs pour la première fois depuis février 1997...



NBA - SAISON REGULIERE

Vendredi 17 Janvier 2020



Toronto Raptors - Washington Wizards : 140-111

>>> Stats de Ian Mahinmi (WAS) : 19 minutes, 5 points (2 sur 7 aux tirs), 7 rebonds, 1 interception, 3 ballons perdus, 1 faute



Philadelphia 76ers - Chicago Bulls : 100-89



Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves : 116-114



Oklahoma City Thunder - Miami Heat : 108-115



Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers : 113-109



San Antonio Spurs - Atlanta Hawks : 120-121



Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers : 120-112