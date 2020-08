NBA - Dallas Mavericks : Doncic a pris rendez-vous

Les premiers Playoffs NBA de Luka Doncic ont donc pris fin dimanche avec la victoire des Clippers face aux Mavericks (111-97), la quatrième en six matchs pour les Californiens dans cet affrontement du premier tour qui n’a pas manqué de rebondissements. Le meneur slovène a tout tenté pour maintenir à flot sa franchise, encore privée des services de Kristaps Porzingis, victime d’une énième blessure, cette fois à un genou. Rookie de l’année la saison dernière, Doncic pourrait maintenant remporter le trophée du joueur ayant le plus progressé, avant de viser ce titre de MVP que tout le monde lui promet, ou presque.



Le coup de foudre de Rivers



Doc Rivers a ainsi rappelé à quel point il affectionne l’ancien Madrilène, auteur de 38 points, 9 passes et 9 rebonds dimanche. "Ça fait longtemps que je suis de son côté. J’ai eu le coup de foudre pour lui lors de sa saison de rookie, et ça a encore grandi", a avoué l’entraîneur des Clippers, beaucoup plus inspiré que lorsqu’il a défendu Marcus Morris. Après avoir marché, involontairement, jure-t-il, sur la cheville blessée de Doncic au match précédent, il a cette fois été logiquement exclu pour un bien vilain geste. Ce qui a rendu hors de lui Doncic, heureusement retenu par Boban Marjanovic. Car cela aurait été dommage de terminer ses premiers Playoffs de la sorte.



Avec Chamberlain et Robertson



Et l’ancien MVP de l’Euroligue a définitivement marqué les esprits dans la bulle du Disney World d’Orlando, où la saison, interrompue en raison de la pandémie de coronavirus, a repris fin juillet. Il aura tourné à 31 points, 9.8 rebonds et 8.7 passes de moyenne, avec notamment un match à 43 points, 17 rebonds et 13 passes pour ramener les siens à 2-2. Une rencontre où il a encore abattu des records, devenant, à 21 ans, le plus jeune joueur (21 ans) à inscrire un buzzer-beater en Playoffs, mais aussi le plus jeune à réussir un triple-double avec plus de 40 points. Durant ces Playoffs, il aura aussi fait plus fort que Wilt Chamberlain lors de ses deux premiers matchs de Playoffs. Et seul Oscar Robertson avait réussi à accumuler autant de points, de rebonds et de passes sur ses quatre premières rencontres. Ne reste désormais plus qu’à mieux l’entourer, notamment défensivement. L’avenir est à lui…

Doncic trop seul, les Clippers avancent :