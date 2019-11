NBA : Dallas gifle Houston

FINAL: The Mavs win 137-123, their fifth straight W!@luka7doncic: 41 points, 10 assists, 6 boards@kporzee: 23 points, 13 boards, 3 assists, 2 steals@T_HardJR: 31 points, 5 assists, 5 treys



LET'S GO MAVS!#MFFL | @ChoctawCasinos pic.twitter.com/nLrCP0KKyF

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 24, 2019

Harden à 2 sur 15 à 3 points !

Sale semaine pour Houston ! Les Rockets ont subi une troisième défaite de suite ce dimanche dans un derby débuté à 14h30 heure locale, contre des Dallas Mavericks qui ne cessent de surprendre (123-137). Déjà battus par Denver mercredi et les Clippers vendredi, des équipes mieux classées, les Texans ont cette fois subi la loi d’une équipe inférieure au classement, qui les a parfois ridiculisés durant la partie.A la mi-temps, Dallas menait 78-60, et l’écart a grimpé jusqu’à +20 (67-87) au début du troisième quart-temps, les Mavs se régalant au cœur d’une défense des Rockets aux abonnés absents.Luka Doncic, Tim Hardaway Jr et Kristaps Porzingis s’en sont donné à cœur-joie, alors qu’en face, les Rockets étaient en galère longue distance, à l’image d’un James Harden qui terminera avec 32 points (plus 9 rebonds et 11 passes) mais un pathétique 2 sur 15 à 3 points. Au début du dernier quart, les Rockets de Russell Westbrook (27pts, 5rbds, 6pds au total) sont parvenus à revenir à -5 (107-112), mais l’embellie a été de courte durée.Le Slovène de 20 ans a été bien aidé par Hardaway Jr, qui bat son record de points de la saison (31) et par un Kristaps Porzingis en gros double-double (23pts, 13rbds). Grâce à cette onzième victoire en seize matchs, Dallas passe devant son adversaire du soir (11v-6d pour les Rockets), avant de recevoir les Clippers mardi pour un énorme test. Houston recevra quant à lu Miami mercredi.