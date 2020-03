NBA : Dallas écrase Denver, Charlotte surprend Miami

Miami surpris par Charlotte, Philadelphia revient

Encore une soirée de folie à Atlanta

NBA / SAISON REGULIERE

Mercredi 11 mars 2020

Ce sont les quatre derniers matchs avant une longue interruption. Mercredi soir, avant que la NBA ne décide de suspendre la saison suite à l’annonce du contrôle positif au coronavirus de Rudy Gobert, Philadelphia, Atlanta, Charlotte et Dallas ont eu le temps d’engranger une victoire supplémentaire. Dallas (malgré l'absence de Kristaps Porzingis et Seth Curry) a remporté le succès le plus significatif, en étrillant Denver 113-97 dans l’affiche du soir dans la Conférence Ouest, entre le septième et le troisième. Les Nuggets ont pourtant tenu pendant une grande partie du match, dans le sillage de Jamal Murray (25pts, 6rbds, 5pds) et Nikola Jokic (14pts, 13rbds, 8pds), et ils menaient même encore 85-84 à l’entrée du dernier quart.Luka Doncic (28pts, 6rbds, 9pds) a également grandement contribué à ce 40eme succès des Mavericks.Les autres matchs de la nuit se déroulaient du côté de la Conférence Est et Miami, quatrième et privé de Jimmy Butler, a été surpris à domicile par Charlotte, dixième, qui est venu s’imposer 109-98 en Floride.(51-59, mt). Les coéquipiers de Devonte’ Graham (30pts, 6pds) ont poursuivi sur leur lancée en deuxième mi-temps pour finalement l’emporter sans aucun problème. Philadelphia, vainqueur 124-106 de Detroit, en profite pour revenir à deux victoires du Heat. Les 76ers ont pu compter sur le retour de Joel Embiid, absent depuis le 26 février (2v-3d) en raison d’une blessure à l’épaule, et qui a brillé avec 30 points et 14 rebonds au compteur en 27 minutes. Si Detroit a mené de quelques points dans le premier quart, les Pistons de Christian Wood (32pts, 7rbds) n’ont ensuite rien pu faire à la supériorité de leur adversaire, et les 76ers ont déroulé, pour compter jusqu’à 23 points d’avance.Enfin, le match entre deux des cancres de la Ligue, Atlanta et New York, s’est avéré spectaculaire, avec au final une victoire 136-131 des Knicks après prolongation. C’est déjà la sixième fois cette saison que les Hawks doivent passer par une prolongation, et même la deuxième fois en trois jours, après leur victoire 143-138 contre Charlotte lundi.Atlanta n’a pourtant jamais mené durant ce match ! Les Hawks ont même compté 23 points de retard en fin de troisième quart-temps. Mais ils ont signé un énorme dernier quart, remporté 40-22, Trae Young inscrivant 27 de ses 42 points du match, dont le layup amenant les deux équipes en prolongation à 17 secondes de la fin (118-118). Mais il n’en a inscrit que deux dans la prolongation perdue 18-13 par Atlanta. Le panier à 3 points de Vince Carter en fin de match, pour ce qui pourrait être le dernier match de sa carrière si la saison régulière ne reprend pas, a ravi les fans, mais c’est bien une 47eme défaite pour Atlanta. Julius Randle termine avec 33 points et 11 rebonds pour les Knicks, alors que Frank Ntilikina a moins brillé que la veille, avec 8 points à 1 sur 7 aux tirs.- Detroit Pistons : 124-106>>> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 23 minutes de jeu, 2 points (1 sur 4 aux tirs, dont 0/1 à 3pts), 1 rebond, 2 passes, 2 fautesAtlanta Hawks -: 131-136 ap>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 23 minutes de jeu, 8 points (1 sur 7 aux tirs, dont 1/3 à 3pts), 4 rebonds, 2 passes, 1 interception, 4 fautesMiami Heat -: 98-109>>> Nicolas Batum (CHA) n'a pas joué- Denver Nuggets : 113-94Oklahoma City - Utah Jazz : reporté à cause du coronavirusSacramento Kings - New Orleans Pelicans : reporté à cause du coronavirus