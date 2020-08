NBA - Dallas : Blessé à un genou, Kristaps Porzingis déclare forfait pour le reste de la série face au LA Clippers

The Dallas Mavericks issued the following statement today regarding Kristaps Porzingis. pic.twitter.com/YFNGgWf8dH

Porzingis laisse Doncic seul pour mener les Mavericks

C’est un coup dur pour les Dallas Mavericks. Menés trois victoires à deux par les Los Angeles Clippers au premier tour des play-offs NBA dans la Conférence Ouest,Le pivot letton, absent à l’occasion des matchs 3 et 4 entre Texans et Californiens, ne foulera pas de nouveau les parquets de la bulle d’Orlando avant le terme de la série en raison d’une blessure au genou droit. Blessé à l’occasion du premier match disputé le 18 août dernier, lors de l’altercation qui lui avait valu une expulsion, Kristaps Porzingis émargeait à 21 points et 8,7 rebonds de moyenne face aux Clippers.



Si l’IRM passée en début de semaine n’avait pas décelé de blessure grave, le Letton souffre d’une déchirure au niveau d’un ménisque du genou droit qui ne lui permettra pas de reprendre la compétition avant un éventuel deuxième tour des play-offs face aux Denver Nuggets ou à l’Utah Jazz, le staff médical des Mavs assurant que « d’autres options de traitement sont actuellement à l’étude ». Reste que, par le passé, une blessure de ce type a pu écarter des parquets des joueurs pour une durée qui se comptait en semaines, voire en mois. En conséquence, la saison 2019-2020 de Kristaps Porzingis pourrait être déjà terminée quel que soit le résultat des rencontres à venir. La franchise texane devra donc compter sur un grand Luka Doncic, désormais seul à sa tête, pour renverser la vapeur dans la série et ne pas voir la saison s’arrêter prématurément.

