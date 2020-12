NBA : Dallas atomise les Clippers

Il arrive parfois que les affiches très attendues déçoivent, avec un suspense plombé dès les premières minutes. Mais ce Clippers – Dallas a atteint des records ! Entre des Californiens outsiders pour le titre, qui avaient remporté leurs deux premiers matchs, et des Texans toujours très coriaces et emmenés par la superstar Luka Doncic, qui avaient perdu leurs deux premiers matchs, on pouvait s’attendre à une rencontre serrée. Ça n’a pas été le cas, et c’est le moins que l’on puisse dire avec, au final, une victoire des Mavs 124-73 ! Certes, les Clippers étaient privés de Kawhi Leonard, qui avait dû se faire poser huit points de suture au niveau de la bouche après un choc avec son coéquipier Serge Ibaka lors du dernier match. Mais de là à proposer une première mi-temps aussi indigne… Les Californiens sont tout simplement devenus la première équipe de l’histoire de la NBA à être menée de 50 points à la mi-temps (27-77) ! Ils ont shooté à 24% lors de cette historique première mi-temps, avec 13 points pour Paul George et 5 pour Serge Ibaka, pendant que Luka Doncic (18pts, 7rbds, 4pds) et Josh Richardson (15pts, 3rbds) régalaient du côté des Mavs. Nicolas Batum, présent dans le cinq majeur des Clippers, n’a pas vraiment aidé ses coéquipiers non plus, se contentant d’un rebond lors de cette première mi-temps cauchemardesque.

L'écart a grimpé jusqu'à +57

Les Clippers, au retour des vestiaires, ont signé un 10-0 pour revenir à -40, mais il n’y a évidemment pas eu le moindre suspense durant le reste du match. Les deux équipes ont fait tourner et Dallas est parvenu à maintenir un écart impressionnant, qui a grimpé jusqu’à +57 au milieu du dernier quart, pour finalement être de +51 au buzzer final. Tout simplement incroyable ! Les Clippers terminent avec 34,2% de réussite aux tirs, dont un piteux 4 sur 33 à 3 points. Paul George a été l’incarnation parfaite de cette défaite, avec 15 points, dont 0 sur 6 longue distance. Serge Ibaka (13pts) a été le seul autre joueur des Clippers à dépasser les 10 points. En face, Doncic est passé tout près du triple-double en seulement 26 minutes (24pts, 9rbds, 8pds) et Dallas signe donc sa première victoire de la saison. Ce match, au coup d’envoi donné à 12h30, n’était-il qu’un accident pour les Clippers ? On le saura bien vite, avec la réception de Minnesota, invaincu, mardi.



BASKET – NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 27 décembre 2020

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks : 73-124

>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 21'30 de jeu, 4 points (2 sur 4 aux tirs dont 0/1 à 3pts), 6 rebonds, 1 passe, 1 ballon perdu, 2 fautes



