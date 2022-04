NBA : Curry ne retrouvera pas les parquets d'ici la fin de la saison régulière

Stephen will gradually begin individual on-court activities next week, and his eventual return to practice will be based on his continued progress.

Our next update on his status will be provided on April 11.



— Golden State Warriors (@warriors) April 1, 2022

Curry sera d’un grand soutien pour les Warriors

Les Warriors vont devoir patienter un peu plus avant de retrouver leur maître à jouer. Alors qu’un retour de Stephen Curry avant la conclusion de la saison régulière était espéré à la mi-mars, l’évolution de l’état de santé du meneur ne permet pas d’être aussi optimiste. Victime d’une entorse aux ligaments du pied gauche à l’occasion de la défaite de Golden State à domicile face aux Celtics le 16 mars dernier, Stephen Curry a fait de « bons progrès » vis-à-vis de sa convalescence selon un communiqué venant de la franchise de Bay Area. Toutefois, l’évolution de la blessure de « Chef Curry » ne lui permettra pas de se jauger sur le terrain avant le début de la phase finale de la saison NBA, prévu le 16 avril prochain. « Stephen Curry reprendra l'entraînement individuel la semaine prochaine, et son éventuel retour pour les séances collectives dépendra de ses progrès continus », ajoute la franchise californienne.Dans ce même communiqué, les Warriors précisent que « la prochaine mise à jour sur sa condition sera dévoilée le 11 avril ». Ce qui laisse donc une dizaine de jours au natif d’Akron pour continuer sa récupération dans le but d’être fin prêt apporter son soutien à la franchise basée à Oakland, qui lutte actuellement avec les Dallas Mavericks pour finir dans le Top 3 de la Conférence Ouest alors qu’il reste encore cinq matchs à disputer, dont les deux derniers loin de ses bases, à San Antonio puis New Orleans. Mais, avec six défaites en sept matchs depuis la blessure de Stephen Curry, les Warriors sont en perte de vitesse. Toutefois, assurant qu’il « suffit d'un tir pour qu'il retrouve son rythme », Steve Kerr ne semble pas inquiet pour son meneur alors qu’il pourrait manquer de temps de jeu à l’abord des play-offs.