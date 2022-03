NBA : Curry et Simmons de retour juste avant les play-offs

Simmons a mal au dos

Coup dur pour les fans des Golden State Warriors, ils ne verront probablement pas Stephen Curry sur un parquet d’ici la fin de la saison régulière, le 10 avril. Sorti sur blessure lors de la défaite des Warriors à Boston mercredi, le meneur de tout juste 34 ans souffre d’une entorse du ligament du pied gauche. «», expliquent les journalistes d’ESPN Ramona Shelburne et Adrian Wojnarowski. Un peu plus tôt, Shams Charania de The Athletic avait précisé que les radios avaient confirmé qu’il n’y avait pas de fractures ni de dommages sérieux. Ce sera donc a priori un mois d’absence pour le meilleur marqueur à 3 points de l’histoire, qui avait débuté la saison sur un rythme de MVP avant de connaitre des problèmes d’adresse. En 64 matchs cette saison (sur 70 possibles), Curry a tourné à une moyenne de 25,5 points, 5,2 rebonds et 6,3 passes. Il reste donc douze matchs aux Warriors pout tenter de conserver leur troisième place de la Conférence Ouest. Les Californiens comptent actuellement un match de retard sur Memphis, deuxième, et trois matchs et demi d’avance sur Utah et Dallas, quatrième et cinquième.Du côté de Brooklyn, les fans des Nets vont encore devoir s’armer de patience avant de voir Ben Simmons disputer un match NBA. Le meneur australien de 25 ans, qui n’avait pas joué en début de saison avec Philadelphia en raison de problèmes psychologiques, n’a toujours pas porté le maillot des Nets depuis son échange avec James Harden le mois dernier., toujours selon ESPN. Simmons tournait la saison passée à 14,3 points, 7,2 rebonds et 6,9 passes de moyenne la saison passée avec les 76ers. Il devrait revenir dans moins d’un mois, ce qui ne fera pas de mal aux Nets, actuellement en pleine tentative de remontée au classement, eux qui occupent la huitième place de l’Est, à trois matchs et demi des play-offs et avec six matchs d’avance sur la première équipe non qualifiée pour le play-in.