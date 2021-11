NBA : Curry et Durant joueurs de la semaine

NBA Players of the Week for Week 4.



West: Stephen Curry (@warriors)

East: Kevin Durant (@BrooklynNets) pic.twitter.com/mCpkE6TYoo

— NBA (@NBA) November 15, 2021

Durant joueur de la semaine pour la 28eme fois

Après Miles Bridges et Stephen Curry, Jimmy Butler et Rudy Gobert, et Jarrett Allen et Paul George, le duo de joueurs de la semaine NBA pour cette quatrième semaine de compétition est sans commune mesure ! Ce sont en effet Stephen Curry pour la Conférence Ouest et Kevin Durant pour la Conférence Est qui ont été élus meilleurs joueurs de la semaine passée. Le meneur de Golden State (33 ans) a grandement contribué à la belle semaine des Warriors, qui ont remporté trois matchs avant de s’incliner sur le parquet de Charlotte ce dimanche.Des performances qui permettent à la franchise de San Francisco d’être tout simplement la n°1 de la Ligue. C’est la 18eme fois que Stephen Curry obtient le titre de joueur de la semaine, le premier étant arrivé en novembre 2014.Du côté de l’Est, c’est Kevin Durant qui a régné sur cette semaine avec les Brooklyn Nets. L’ailier (ou ailier fort) de 33 ans a conduit son équipe, comme Curry, à trois victoires en quatre matchs, grâce notamment à une moyenne de 32,3 points, 7,8 rebonds et 4,5 passes.Brooklyn est actuellement deuxième de la Conférence Est et quatrième de la Ligue. Il s’agit de la 28eme fois de sa carrière que Kevin Durant est élu joueur de la semaine, la première étant arrivée en janvier 2010. Mardi, les deux superstars auront l'occasion d'en découdre, puisque Brooklyn va défier Golden State au Barclays Center dans un choc très attendu. Qui de Curry ou Durant marquera le plus de points ?