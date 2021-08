NBA / Cuban : « Doncic ? Ce n’est que le début »

Pour Luka Doncic, les Dallas Mavericks ont fait les choses en grand lundi dernier à Ljubljana. Après avoir prolongé pour cinq ans et 207 millions d'euros, le prodige slovène et la délégation texane venue pour l'occasion ont donné une conférence de presse. « C’est un grand jour. Lorsque nous avons drafté Luka en 2018, nous pensions bien qu’il était bon, mais nous n’avions jamais imaginé qu’il serait aussi fort. C’est l’aboutissement d’un travail acharné de sa part. Il ne s’est pas contenté de se présenter. Il n’a pas seulement travaillé dur pour devenir l’incroyable joueur NBA, l’incroyable professionnel qu’il est, mais il a aussi travaillé incroyablement dur pour faire partie de la communauté, de l’équipe… Toutes ces choses auxquelles nous sommes également attentifs et qui vous disent à quel point c’est vraiment une bonne personne », a notamment expliqué Mark Cuban, le propriétaire de la franchise.

Cuban imagine une carrière à la Nowitzki pour Doncic



« Je suis heureux d’annoncer qu’il a signé une prolongation de contrat avec les Dallas Mavericks. Nous voulons qu’il ait la même carrière de Hall Of Famer, si ce n’est plus, que Dirk (Nowitzki), qui est assis ici au premier rang. Félicitations pour tout le travail accompli et ce n’est que le début. Notre présence en Slovénie ? C’est pour confirmer à Luka à quel point il est important pour nous. Ce n’est que le début, a par la suite confié l'homme d'affaires américain, notamment accompagné par le nouvel entraîneur Jason Kidd. Nous voulons qu’il sache que nous sommes là pour lui, que ce soit ici en Slovénie, à Dallas ou n’importe où dans le monde. Une partie de ce processus consiste non seulement à apprendre à le connaître, mais aussi à savoir ce qui est important pour lui et comment il voit les choses. Et je pense que le fait de venir ici, d’être dans la ville, de passer du temps avec lui et de rencontrer les gens, nous a permis de faire ce premier pas. »