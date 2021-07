NBA : Comment Phoenix peut-il faire sans Saric ?

On jouait la fin du premier quart-temps du premier match des Finales NBA entre Phoenix et Milwaukee quand Dario Saric s’est blessé sérieusement. A l’occasion d’une percussion face à Brook Lopez, le genou droit de l’ailier fort a tourné sur un appui dans la raquette. L’international croate a vite été évacué et dû être aidé pour quitter le parquet, incapable de peser sur sa jambe touchée. Le pire pouvait être craint pour la suite.

Saric, c’était 4,8 points et 2,6 rebonds en moyenne par match en play-offs

Injury update:



Suns forward/center Dario Šarić has sustained a torn ACL in his right knee. He will be out indefinitely.

— Phoenix Suns (@Suns) July 7, 2021

Le verdict est tombé : Saric souffre d’une rupture du ligament croisé du genou droit. Conséquence, sa saison est évidemment terminée et il va être éloigné des parquets durant plusieurs mois. C’est un gros coup dur pour les Suns qui étaient ensuite néanmoins parvenus à remporter le game 1 à domicile (118-105). Comment faire désormais sans cet élément important de la rotation de l’effectif ?





Durant les play-offs, Dario Saric affichait 4,8 points et 2,6 rebonds en moyenne par match avec un temps de jeu moyen de 11,1 minutes. Il permettait à Monty Williams d’effectuer des ajustements précieux et de s’adapter à des situations diverses lors des Finales. Privé de l’ancien joueur des Philadelphia 76ers et des Timberwolves, dont on se souvient du game 2 face aux Clippers quand il avait claqué 11 points, 3 rebonds et 2 passes importantes, Phoenix a composé avec Torrey Craig et Frank Kaminsky.

Craig et Kaminsky peuvent faire l’affaire

#NBAFinals Game 1 Mini-Movie 📽️



Two franchises hungry for a championship clashed Tuesday as the #NBAFinals presented by YouTube TV began with Chris Paul (32 PTS, 9 AST) and the the @Suns taking a 1-0 series lead against the @Bucks! #ThatsGame



Game 2 ▶️ Thursday, 9pm/et, ABC pic.twitter.com/uWwfdZMMDG

— NBA (@NBA) July 8, 2021

Le premier affiche 4,2 points et 3,4 rebonds de moyenne durant les play-offs, le second, devenu plus une mascotte qu’un vrai atout, affiche 1,4 points, 1,6 passe et 1,1 rebond. Monty Williams pourra continuer de cette façon lors des Finales. Le coach de Phoenix pourrait également faire confiance au Rookie Jalen Smith. Mais le fera-t-il réellement ? Williams pourrait aussi préférer miser sur du « small ball » quand il fera reposer son pivot. Il pourrait ainsi décaler le solide Torrey Craig sous le cercle. On en saura davantage lors du game 2 à Phoenix la nuit prochaine.